Journée sans tabac: les ONG, OMS et autres disent non à la cigarette

A l’instar de tous les pays du monde entier, la Côte d’Ivoire a célébré la Journée mondiale sans tabac (JMST).

Cette journée consacrée à la lutte contre le tabac s’est déroulée, comme chaque année le 31 mai, en présence du Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, Pierre N’gou DIMBA et plusieurs autre personnalités.

Elle a été célébrée à l’Hôtel Pullman, en collaboration avec le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable et l’OMS autour du thème : « Le tabac : une menace pour notre environnement ».

Saisissant cette occasion, le Ministre de la Santé, Pierre Dimba, l’OMS, des ONG, des personnalités…ont envoyé un message fort à la jeunesse et surtout aux fumeurs. Non sans leur demander de proscrire la cigarette de leur vie.

<< Les effets connus du tabagisme sont essentiellement ses méfaits sur la santé, son coût économique et social qui se traduisent par huit millions (8 000 000) de décès chaque année, un appauvrissement des personnes et un frein au développement de nombreux pays >>, a indiqué le Ministre de la Santé Pierre Dimba.

Mais, a-t-il précisé, l’impact du tabac dépasse ces conséquences socio-économiques et sanitaires. Il intègre une forte composante environnementale, largement méconnue des populations, mais qu’il importe de prendre davantage en compte.

Il est donc important d’agir, d’où le thème de la journée mondiale sans tabac 2022 « le tabac : une menace pour notre environnement » choisi par l’OMS, à travers lequel elle entend sensibiliser le public sur l’impact environnemental du tabac, à encourager les états à la protection de l’environnement et de la santé des populations, à promouvoir des solutions de remplacement économiquement viable pour les industries de tabac.

Melv

Comments

comments