Journées FIFA 2024 : programme complet des matchs de mars, zone Afrique

Quelques semaines après la CAN 2023, les sélections africaines se retrouvent dans le cadre des Journées FIFA. A l’occasion, des rencontres amicales ont été programmées pour certains et des matchs comptant pour le tour préliminaire de la CAN 2025, pour d’autres.

Calendrier des rencontres de la trêve internationale de mars 2024 en zone Afrique

Du mercredi 20 au mardi 26 mars, les stades des pays africains seront aux couleurs des équipes de football pour les matchs amicaux. Ainsi, certains pays ont opté pour des stades soit en Europe ou encore en Asie pour disputer leurs rencontres amicales dans le cadre des Journées FIFA. Ces confrontations seront l’occasion pour certaines sélections de confirmer leur position (Côte d’Ivoire vainqueur CAN 2023, Maroc et Sénégal, deux premiers au classement FIFA) et pour d’autres, de mieux se préparer avant les éliminatoires de la CAN 2025 qui vont certainement démarrer à partir des Journées FIFA prochaines.

Il faut également préciser que les huit pays les moins classés dans le dernier classement FIFA, vont profiter de ces Journées FIFA pour s’affronter. A l’issue de ces doubles confrontations, les quatre équipes qui vont tirer leur épingle du jeu vont rejoindre les autres sélections exemptées des tours préliminaires.

Le programme des confrontations des Journées FIFA de mars 2024

À noter que les différents horaires indiqués ci-dessous sont en GMT+1.

Mercredi 20 mars 2024

17h00, Somalie-Eswatini (Qualif CAN 2025), El Jadida (Maroc)

23h00, Djibouti-Libéria (Qualif CAN 2025), Marrakech (Maroc)

Jeudi 21 mars 2024

20h00, Cap-Vert-Guyana (Fifa Series), Arabie saoudite

20h00, Guinée-Vanuatu (Fifa Series), Arabie saoudite

22h00, Afrique du Sud-Andorre (Fifa Series), Algérie

TBD, Éthiopie – Lesotho

Vendredi 22 mars 2024

11h00, Centrafrique-Bhoutan (Fifa Series), Sri Lanka

11h00, Madagascar-Burundi, Mahamasina

12h00, Cambodge-Guinée Équatoriale (Fifa Series), Arabie Saoudite

14h00, Botswana-Rwanda

14h00, Bulgarie-Tanzanie (Fifa Series), Azerbaïdjan

14h00, Burkina Faso-Libye, Maroc

14h00, Nigeria-Ghana, Maroc

19h00, Comores-Ouganda, Maroc

19h00, Tchad-Maurice (Qualif CAN 2025)

20h00, Sao Tomé-et-Principe-Soudan du Sud (Qualif CAN 2025), Berkane (Maroc)

20h30, Sénégal-Gabon, Amiens (France)

21h00, Egypte-Nouvelle-Zélande (Fifa Series)

22h00, Algérie-Bolivie (Fifa Series), Stade Nelson Mandela

22h00, Niger-Togo, Maroc

23h00, Maroc-Angola, Agadir

23h00, Mauritanie-Mali, Maroc

Samedi 23 mars 2024

13h00, Zambie-Zimbabwe

16h00, Malawi-Kenya

17h00, Cote d’Ivoire-Bénin, Amiens (France)

21h00, Croatie-Tunisie (Fifa Series), Egypte

Dimanche 24 mars 2024

Heure à déterminer Lesotho – Ethiopie

Lundi 25 mars 2024

11h00, Burundi-Botswana

11h00, Centrafrique-Papouasie Nouvelle-Guinée (Fifa Series), Sri Lanka

14h00, Madagascar-Rwanda, Mahamasina

14h00, Tanzanie-Mongolie (Fifa Series), Azerbaïdjan

19h00, Comores-Angola, Maroc

20h00, Cap-Vert-Guinée Équatoriale (Fifa Series), Arabie Saoudite

20h00, Guinée-Bermudes (Fifa Series), Arabie Saoudite

20h30, Gabon-Congo, Amiens (France)

Mardi 26 mars 2024

14h00, Niger-Burkina Faso, Maroc

14h00, Eswatini-Somalie (Qualif CAN 2025)

16h00, Maurice-Tchad (Qualif CAN 2025)

17h00, Ouganda-Ghana, Maroc

17h00, Libéria-Djibouti (Qualif CAN 2025)

18h00, Maroc-Mauritanie, Agadir

18h00, Soudan du Sud-Sao Tomé-et-Principe (Qualif CAN 2025), Berkane (Maroc)

20h30, Sénégal-Bénin, Amiens (France)

20h30, Uruguay-Cote d’Ivoire, Lens (France)

21h00, Mali-Nigeria, Maroc

21h00, Egypte/Nouvelle-Zélande-Tunisie (Fifa Series), Egypte

22h00, Algérie-Afrique du Sud (Fifa Series), Stade Nelson Mandela

22h00, Togo-Libye, Maroc