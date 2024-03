Journées FIFA : la Côte d’Ivoire tenue en échec par le Bénin

Dans le cadre des journées FIFA 2024, les Éléphants de Côte d’Ivoire et les Guépards du Bénin se sont affrontés en amical ce samedi 23 mars à Amiens en France. Le match s’est soldé par un score nul (2 bus partout).

Les champions d’Afrique n’ont pas pu s’imposer face aux Guépards du Bénin. Ils ont été accrochés et tenus en échec par les poulains de Gernot Rohr. Le premier but de la rencontre a été inscrite par le milieu de terrain béninois Junior Olaitan à la 8è minute de jeu. Par la suite, les Béninois ont été rattrapés au score à la 29è minutes. But marqué par l’Ivoirien Max-Alain Gradel.

En deuxième partie, le Bénin a doublé la mise grâce à un doublé de Junior Olaitan sur une passe décisive de Dokoun. Mais les Guépards n’ont pas pu conserver l’avantage. Une deuxième fois, ils ont été rattrapés par les Éléphants qui n’avaient pas encore dit leur dernier mot. Sur une passe décisive de Boga, Oumar Diakité a mis le deuxième but égalisateur de la Côte d’Ivoire.

Les deux équipes se sont séparés dos à dos.