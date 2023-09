Justice : Deux mois de prison pour avoir coupé un « gbaka » en deux

O.A , le conducteur du gros camion, qui a coupé un « Gbaka » en deux dans un accident au carrefour-séminaire dans la commune d’Anyama le 31 août 2023 , a été condamné à 2 mois d’emprisonnement ferme, assorti d’une amende de 100.000 FCFA. Sentence prononcée par le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau le vendredi 15 septembre 2023.

Selon O.A, chauffeur de gros camion qui travaille à son propre compte dans la livraison de sable servant à la construction, c’est au cours d’une livraison que les freins du véhicule l’ont lâchés. « J’étais à une descente. Comme j’étais chargé je n’arrivais plus à freiner. Je vous demande pardon. Mes sincères condoléances aux parents des personnes décédées et prompt rétablissement aux blessées », a déclaré A.O à la barre.

Pour rappel, l’accident qui a impliqué un « Gbaka » avec à son bord de nombreux passagers et en provenance d’Adzopé, avait fait le tour des médias via internet. La violence du choc avait causé sur le champ la mort de deux passagers et fait 14 blessés.

Les blessés ont été évacués à l’hôpital par les sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux plus tard. Quant aux deux corps, ils ont été conduits par la pompe funèbre à la morgue.

Les enquête menés par les forces de l’ordre ont donc permis de mettre la main sur A.O conducteur du gros camions qui a été condamné pour homicide involontaire.