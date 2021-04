Kandia Camara, première femme à la tête de la diplomatie ivoirienne

” L’honneur m’échoit d’être la première femme ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la diaspora. Puisse le Tout-Puissant, ordonnateur des destins humains, m’assister dans cette tâche importante au service de notre pays”.

Voici la déclaration faite par Kandia Camara sur sa page Facebook, le mardi 06 avril, après l’annonce officielle de sa nomination à la tête du département ministériel des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la diaspora.

En effet, c’est le Président de la République, Alassane Ouattara, qui a signé le décret portant nomination des membres du nouveau gouvernement ayant pour Premier ministre, Patrick Achi.

“Il a plu au Président de la République, Alassane Ouattara, de me nommer dans les fonctions importantes de ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la diaspora”, a indiqué Kandia Camara, la nouvelle patronne de la diplomatie ivoirienne.

Anciennement ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, elle succède à ce poste à Ally Coulibaly.

Faisant partie du cercle des fidèles du Chef de l’Etat ivoirien, il faut rappeler que Kandia Camara est arrivée à la tête de l’Education nationale depuis le premier mandat du Président Alassane Ouattara, précisément en 2011. Cela fait environ dix ans qu’elle a occupé les rênes de ce ministère.

Si elle a tenu pendant tout ce temps c’est bien-sûr à cause de son dévouement pour le travail. Ces valeurs devront la conduire à réussir la nouvelle mission qui lui a été assignée. Désormais première femme à la tête de la diplomatie ivoirienne, Kandia Camara, se dit prête à faire face à ce nouveau challenge.

“Consciente de la responsabilité qui m’incombe, je prends l’engagement de l’assumer pleinement selon la vision du Président Alassane Ouattara. Je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance au Premier ministre, Chef du Gouvernement, Patrick Achi, pour cet honneur qui rejaillit sur l’ensemble des femmes de notre pays à qui je dédie cette nomination”, s’est-elle exprimée.

Par ailleurs, Mariatou Koné, anciennement ministre de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, hérite du portefeuille très sensible de l’Education nationale et de l’alphabétisation.

Le jeudi 09 avril 2021, Kandia Camara a reçu les dossiers de son ministère. “J’ai officiellement pris fonction, ce jeudi 08 avril 2021, en ma qualité de Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora

de la République de Côte d’Ivoire,” a fait-elle savoir.



La cérémonie de passation était présidée par la Secrétaire Générale du Gouvernement, Madame Atté Eliane BIMANAGBO, et en présence du Ministre Délégué auprès du Ministre d’Etat chargé de l’Intégration Africaine, du personnel des Ministères des Affaires Étrangères et de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.



“Il s’agit là, vous vous en doutez bien, d’un immense honneur que j’accueille cependant comme un double défi.

D’abord celui de maintenir haut la barre de l’excellence à laquelle est hissée la diplomatie ivoirienne et ensuite de veiller à la bonification de nos relations avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux dans le contexte sécuritaire et sanitaire que nous connaissons tous.

Que Dieu nous guide,” a-t-elle déclaré.

Sapel MONE

