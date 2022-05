Karine Jean-Pierre, première porte-parole noire de la Maison blanche

Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi avoir choisi Karine Jean-Pierre comme porte-parole de la Maison blanche en remplacement de Jen Psaki, qui quittera ce poste le 13 mai. Karine Jean-Pierre va devenir la première femme noire et ouvertement LGBT à occuper la fonction de porte-parole de la présidence américaine, a écrit Jen Psaki sur Twitter.

FILE – White House deputy press secretary Karine Jean-Pierre speaks during a press briefing at the White House, Feb. 14, 2022

Elle va “non seulement apporter l’expérience, le talent et l’intégrité nécessaire pour ce poste difficile, mais aussi continuer de montrer la voie dans la façon de communiquer sur le travail de l’administration Biden-Harris au nom du peuple américain”, a dit Joe Biden dans un communiqué.

Karine Jean-Pierre fut membre de l’équipe de campagne de Joe Biden en 2020, après avoir déjà travaillé à la Maison blanche durant la présidence de Barack Obama

Comments

comments