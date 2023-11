Katiola/Préfet de région : Kouamé Bi Kalou passe la main à Konan Brah Juliette

Konan Brah Juliette, nouveau préfet du département de Katiola, préfet de la région du Hambol, a pris fonction. La passation des charges entre elle et son prédécesseur, Kouamé Bi Kalou Clément, a eu lieu le 13 novembre 2023 sous la supervision de l’Inspecteur des services de l’administration du territoire, Dago Djahi Lazare.

L’Inspecteur a demandé aux administrés du Hambol de maintenir avec le nouveau préfet la même proximité qu’ils entretenaient avec leur ancien préfet affecté à la tête de la région de la Nawa.

Faut-il le dire, Clément Bi Kalou Emmanuel, arrivé à Katiola, le 18 janvier 2021, a marqué son passage dans la ville de Katiola et dans la région du Hambol par ses actions incisives.

Aussi, le maire résident de Katiola, Koné Moussa, et le député suppléant Katiola-Fronan-Timbé, Touré Yaya, se sont fait fort de le rappeler au cours de la cérémonie du 13 novembre.

On retient qu’il a instauré un séminaire-bilan annuel de l’action administrative sur le modèle du séminaire gouvernemental pour l’élaboration d’une matrice d’actions.

On lui doit, aussi, entre autres la création du Prix d’excellence du meilleur agent de l’État, l’initiative d’une charte entre les candidats aux régionales et aux communales pour des élections apaisées, l’opération « la sage-femme, ma partenaire » pour une meilleure entente entre celles-ci et les femmes de Katiola, la « Journée du modèle » pour inciter des cadres de la région à être des références pour la jeunesse, la tenue des premières assises de la jeunesse de Katiola.