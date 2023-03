Kenya : Odinga accuse le gouvernement de violence

Raila Odinga, perdant à l’élection présidentielle kenyane de 2022 soutient que lui et ses partisans n’ont jamais envisagé que l’État réagirait aux manifestations par un règne de terreur sur des innocents. Le chef de l’opposition Kenyane, Raila Odinga, a déclaré mardi n’avoir jamais envisagé que l’État réagirait aux manifestations par ce qu’il a qualifié de règne de terreur sur des Kényans pacifiques et innocents. Cette déclaration intervient après que les manifestations antigouvernementales incité par le chef de l’opposition aient dégénérées faisant 2 morts et plusieurs blessés. “Les mains de Ruto sont mêlées à cette violence. Lorsque azimio la umoja a appelé à manifester conformément à l’article 37 de notre constitution, nous n’avons jamais envisagé qu’en désespoir de cause, l’État réagirait en engageant des hommes de main et des mercenaires pour faire régner la terreur sur des Kenyans pacifiques et innocents,” déclare-t-il. William Ruto qui est en visite diplomatique en Allemagne, a déclaré que l’impunité ne serait pas tolérée et que tous les Kenyans devaient se soumettre à l’État de droit. “Comment Ruto peut-il aller en Allemagne et parler d’attirer les investissements étrangers allemands au Kenya en sachant très bien que, dans son pays, il a mis en place des mécanismes d’attaques vicieuses contre les investissements locaux ?” ajoute-t-il. Raila Odinga a appelé à des manifestations bihebdomadaires, accusant le président Ruto d’avoir volé les élections et de ne pas avoir réussi à contrôler la hausse du coût de la vie. Mardi, le président de L’Union africaine a lancé un appel au calme et au dialogue entre les parties.