Kim Makosso manipulée par Axel Merryl? Lolo Beauté dévoile des audios compromettants

Suite à de graves accusations faites par sa nièce Kimi Makosso, l’influenceuse ivoirienne Lolo Beauté a dévoilé des audios compromettants de Kim Makosso sur sa relation avec Axel Merry.

La tension au sein de la célèbre famille ivoirienne Makosso a atteint un niveau critique, plongeant ses membres dans un véritable tourbillon de conflits et de brouilles. Les relations se sont rapidement dégradées entre deux membres éminents de cette famille, donnant lieu à une confrontation publique fracassante.

Kim Makosso, la nièce de Lolo Beauté, a dévoilé sur les réseaux sociaux des accusations explosives dirigées contre sa propre tante. Elle a pointé du doigt des actes de persécution perpétrés à l’encontre de sa mère, semant ainsi le chaos au sein du clan Makosso.

Face à cette déclaration-choc, Lolo Beauté a pris la parole avec fermeté, refusant de rester silencieuse devant de telles accusations. Elle a choisi de briser sa réserve habituelle pour contre-attaquer. D’une voix sans équivoque, Lolo Beauté a déclaré que si les accusations portées contre elle s’avéraient vraies, elle était prête à aller jusqu’à la mort avant la tombée de la nuit.

Pour enfoncer le clou, Lolo Beauté a rendu publics des enregistrements audio compromettants, mettant directement en cause Kim Makosso. Ces enregistrements ont révélé des conversations troublantes entre Kim et Axel Meryl, mettant en lumière les dessous de leur relation tumultueuse. Les extraits dévoilent une Kim désemparée, avouant avoir été manipulée par Axel, mais s’efforçant de nier farouchement toute implication de pratiques mystiques à son encontre.

Cette descente aux enfers au sein de la famille Makosso prend une tournure de plus en plus explosive, faisant éclater les liens autrefois solides et ébranlant l’image publique de cette famille autrefois respectée. Quelle sera l’issue de cette confrontation entre ces deux membres autrefois proches ? Une chose est certaine : la famille Makosso est plongée dans une crise profonde et déchirante.