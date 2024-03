Kokumbo: Une tornade fait beaucoup de dégâts, la toiture d’un groupe scolaire endommagée

Les populations de Kokumbo, localité située dans le département de Toumodi, qui avaient initialement accueilli les premières pluies du mois de mars avec joie, ont rapidement été confrontés à des circonstances dramatiques, dans la soirée du samedi 16 mars 2024, à la suite d’une tornade ayant précédé une pluie.

Des quartiers de Kokumbo durement touchés. Les quartiers de Kokumbo ont été durement touchés, avec des maisons décoiffées et des infrastructures gravement endommagées, dont le groupe scolaire Kokumbo 1, 2, 3 et 5 qui a subi des dégâts considérables au niveau de sa toiture. ”Ce n’est pas sûr que les élèves de l’une des classes puissent aller à l’école parce que la toiture de la salle a été décoiffée”, informe notre source sur place. Certains habitants se sont retrouvés sans abri, contraints de passer la nuit à la belle étoile, tandis que d’autres ont été privés d’électricité à la suite des dommages infligés au réseau électrique local.

Le marché de Kokumbo a été durement touché. Des témoins sur place ont décrit les scènes de chaos et de désolation, avec des marchés ravagés, des étals renversés, et même des personnes blessées par la chute d’objets emportés par les vents violents. Des stands tenus par des femmes ont été endommagés, et une femme a été blessée par la chute d’une structure, heureusement sans conséquences graves’’, a déclaré une source locale.

En plus des infrastructures humaines, la nature elle-même a subi les assauts de la tornade, avec des arbres déracinés et des vergers dévastés. Les manguiers, orangers, citronniers et autres arbres fruitiers ont été durement touchés, certains perdant même leurs fleurs en plein essor.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que la commune de Kokumbo subit les caprices du climat. L’année précédente, presque à la même période, une pluie diluvienne et des vents violents avaient déjà causé d’importants dégâts, perturbant notamment la fourniture d’électricité dans la région.

Face à cette nouvelle catastrophe, les habitants de Kokumbo devront une fois de plus faire preuve de résilience et de solidarité pour reconstruire leurs vies et leurs infrastructures.