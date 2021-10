Koné Katinan : “Affi n’est plus notre camarade, c’est fini…”

Le ministre Justin Kone Katinan, président de la Commission des communications du Congrès était l’invité de NCI dans l’émission 360 pour un débat houleux sur l’actualité sociaux politique en Côte d’Ivoire, hier dimanche 10 Octobre 2021.

La question du divorce Affi-Gbagbo a été évoqué .



Le divorce entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi Nguessan est bel et bien consommé. Et pour tous ceux qui avaient un brin d’espoir d’une éventuelle réconciliation entre les deux camarades d’hier du FPI; ils devraient se raviser. C’est fini.

Pascal Affi Nguessan, selon Katinan Koné, porte parole de Laurent Gbagbo, ne sera pas au congrès constitutif du nouveau parti de l’ex-président ivoirien les 16 et 17 octobre 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire.

” Pascal Affi Nguessan n’est plus notre camarade. C’est fini, c’est fini.”, a laissé entendre Katinan Koné, sur NCI, hier dimanche.

