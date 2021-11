Koumassi: déguerpissement mortel

les faits se déroule en Côte d’Ivoire 🇨🇮, on dirait que la vaste opération de déguerpissement dont l’objet vise le dés-engorgement, mieux l’assainissement de la capitale se métamorphose de plus en plus en une véritable descente aux enfers du peuple.

C’est l’exemple de la commune de Koumassi dont la population assiste dans une impuissance à la destruction de leurs immeubles.

Elle se nomme Fanta Camara, l’une des déguerpis d’une quartier « Fanny » à Koumassi (ABIDJAN), après avoir contracté un prêt (crédit) pour monter son petit commerce, Fanta Comme nombre de commerçant dans son cas se trouve ruinée du jour a lendemain par cette vaste opération de destruction de bien, son magasin y passe sous les bruits assourdissant des caterpillars.

Malheureusement, ne pouvant supporter ce désastre, elle pique une crise, conduite a l’hôpital où elle rend l’âme.

La Côte d’Ivoire qui se veut a l’image des pays occidentaux se doit de suivre les procédures de relogement et de déguerpissement dans ces dits pays.

Aucune compensation n’est prise en compte par le gouvernement…

Melv Le Sage

