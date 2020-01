Kouyaté Oumar fait de troublantes révélations sur l’assassinat manqué de Guillaume Soro, candidat à la présidentielle 2020

Le pro-Soro, Kouyaté Oumar Oumset, raconte l’assassinat manqué du président de GPS, Guillaume Soro, candidat à la présidentielle 2020.

Chers lecteurs tout en espérant que chacun d’entre-vous a pu se faire son opinion de mon récit sur le PARTAGE DE POUVOIR 1 ET 2 DU RHDP, je voudrais ce jour vous entretenir sur les trois derniers assassinats auxquels le président du CP-GPS son excellence Guillaume Soro a échappé dans le courant de l’année 2019.

Oui GKS est un veinard. cependant mettons nous en prière pour lui, pour chacun d’entre nous et pour notre nation car les tenants actuels du pouvoir ne sont pas des enfants de chœurs. Certes je n’accuses personnellement aucun individu mais plutôt le pouvoir car vous ne pouvez ignorer que chaque pouvoir à ses brebis égarées, mais aussi dans chaque pouvoir, certains individus s’octroient eux-mêmes l’exécutions de sales besognes pour plaire au maître vénéré.

Ainsi lorsque Guillaume Soro s’était plaint au président Ouattara de l’espionnage dont il était régulièrement l’objet, rencontre au cours de laquelle il avait lui-même rapporté au président l’audio qui est aujourd’hui retourné contre lui. le président avait clairement dit à Guillaume Soro qu’il n’était pas celui qui avait diligenté cet espionnage, allant jusqu’à dire que c’est Hamed qui prend seul de tel initiative, avant de s’excuser devant Guillaume Soro et pour finir , lui a réitéré toute sa confiance …

Croyez vous que Guillaume Soro a gobé ces fla-fla présidentiels ? Lui-même répondra à cette question un jour. Pour ma part , je ne crois pas qu’il a crû à un seul traître mot du président Ouattara.

Trêve de commentaires. Chers amis, Guillaume Soro a échappé à 3 assassinats rien que dans le courant de l’année écoulée. L’un de ces assassinat était un assassinat par empoisonnement prévu à son propre domicile. Mais en Côte D’ivoire ne dit t’on pas que Y’A DIEU DEDANS ?

Cet empoisonnement qui devait avoir lieux a été avoué par l’auteur lui même à Guillaume Soro car il ne pouvait exécuter l’ordre des commanditaires. Chers tous permettez que je n’en dise pas plus pour des raisons de sécurité pour préserver l’individu qui devait exécuter cette basse besogne.

Passons notre chemin et allons à l’avant-dernière tentative d’assassinat qui devait se dérouler dans le Hambol lors de la magnifique tournée qu’avait effectué le leader générationnel dans cette région . vous comprendrez pourquoi alors que GKS était en tournée dans cette région, le gouvernement ivoirien avait pondu un communiqué pour annoncer la présence de Djihadistes dans la partie septentrionale de notre pays. Ce communiqué n’avait qu’un seul objectif justifier une attaque éventuelle de l’équipe de Guillaume Soro car comme le dit toujours GKS , le criminel explique toujours son crime. Dès que Guillaume Soro a mis fin à sa tournée on a plus parlé de Djihadistes mais plutot de visite d’état du président Alassane Ouattara pour effacer les traces de Soro.

Revenons à la tournée du président Soro dans le Hambol . Alors que Guillaume Soro est en pleine tournée dans le Hambol où il va passer près de 50 jours, les populations très enthousiastes et très heureuses de recevoir la visite d’une si illustre personnalité surtout que le Hambol était le grand oublié du pouvoir Ouattara, elles ne pouvaient donc que saisir cette opportunité pour solliciter l’homme pour les aider un tant soit peu surtout ces pauvres populations avaient besoin d’être écoutées .

Les échos de la tournée qui était un vrai succès, parviennent dans les différentes régions de notre pays incitant ainsi plusieurs chefs de villages de plusieurs régions à envoyer des délégations à Katiola pour solliciter une visite de GKS dans leurs régions car ils voient en lui l’espoir et un avenir meilleur . Déçues qu’elles sont des promesses qui étaient chiffrées en milliards et présentées comme la solution et qui finalement se sont transformées en désespoir , surtout au retour au parti unique et à la dictature sur le territoire national.

Le succès de cette tournée ne plaît pas au adversaire de Guillaume Soro et ils comptent mettre fin à cette tournée d’une manière ou d’une autre. Un plan est donc concocté par les ennemis de la démocratie et décision est prise d’envoyer un escadron de la mort dans le Hambol pour semer la désolation dans le cortège de BOGOTA.

En effet, alors qu’il est à Katiola en plein mois de jeûne, le directeur de protocole de Guillaume Soro Soul to Soul aujourd’hui injustement incarcéré avec pour délit d’être Soroiste, est réveillé par un coup de fil insistant qui l’informe qu’un attentat se prépare contre GKS dans le Hambol le jour même, et qu’une embuscade est mise en place. le convoi de Guillaume Soro qui écumait les routes poreuses de Katiola restait sur ses voies quelques fois jusque tard dans la nuit . D’ailleurs ses déplacements se terminaient souvent dans des villages où toute la délégation passait la nuit à la belle étoile y compris BOGOTA lui-même.

Informé donc par son interlocuteur de l’attaque qui se préparait contre son patron, Soûl informe la sécurité de celui-ci, il prend son véhicule de commandement et rejoint directement Guillaume Soro sur le lieu du meeting car ce jour là Soul était resté à Katiola et c’est donc son adjoint Dibonan qui était à la tâche.

Une fois sur place, Soul qui avait déjà informé ses collaborateurs, exige que la délégation retourne à Katiola avant la tombée de la nuit et les autres meetings prévus le même soir devaient être reportés et reprogrammés ultérieurement.

La sécurité de Guillaume Soro aguerri et averti une fois informée, renforce la sécurité auprès du leader générationnel et celui-ci est informé des velléités qui se préparaient. Malgré le danger annoncé, GKS prend son temps avec les populations comme si de rien n’était. La nuit commence à tomber et Soul devient de plus en plus nerveux .l’équipe fini par prendre la route pour Katiola quand traversant un village, les populations bloquent le cortège et exige leur meeting, car disent-ils avaient passé toute la journée à attendre Guillaume Soro et qu’il était hors de question de le laisser passer. Soul intime l’ordre à la sécurité de dégager le passage car il est hors de question que Guillaume Soro foule le sol de ce village à cette heure-ci.

À bord de son véhicule de commandement GKS constate une agitation de son équipe et vient s’enquérir de la situation. Informé de la requête des villageois, au grand-dam de Soul et de l’équipe de sécurité, Guillaume Soro en courageux , aimant son peuple accède à la demande des villageois et le meeting se tiendra jusque tard dans la nuit, d’ailleurs toute l’équipe y passera la nuit .

Des dozos informés du guet-appen contre leurs étrangers, s’organisent pour une battue quand d’autres villageois informent l’équipe qu’une escorte de quatre véhicules avaient étés vues déboulant à toutes vitesse vers la route de Bouaké et certains portaient des bandeaux sur la tête comme ses éleveurs peulh. Les assaillants avaient étés informés qu’ils étaient démasqués, ils ont donc pris la poudre d’escampette . plus tard ont découvrira que l’un des jeunes dozos du village était en complicité avec eux. GKS et son équipe n’ont voulu faire aucun bruit autours de cette affaire car comme vous le savez le ventre de Soro et Soul sont des coffres-forts.le pouvoir doit absolument éviter de mettre ses deux personnalités dos au mur car s’ils parlent !!!!!!!!

Tenez-vous bien Chers lecteurs, encore une fois, la veille de cette journée de folie, le colonel Zakaria Kone et des officiers avaient été localisés à Bouaké où ils étaient arrivés tard dans la nuit et sont repartis très tôt le matin après l’échec des agresseurs.

Ma question pourquoi Zakaria est t’il toujours là où se trouve GKS quand l’on sait qu’il coordonne une équipe d’hommes armés sous les ordres de Ibrahim Photocopie ?

L’escadron de la mort est-il de retour ?

Pour le savoir dans la 2ème partie je vous dirai le dispositif d’accueil qui attendait l’avion de Guillaume Soro et comment l’avion devait être abattu et pourquoi il y a bel et bien un corps d’unité militaire complètement détaché de l’état-major des armées donc une milice sous le seul contrôle de Ibrahim photocopie le frère cadet du président de la république et coordonnée par Zakaria Koné.

Que Dieu préserve la Côte D’ivoire…

