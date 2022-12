Kylian Mbappé brise le silence après son doublé : «Mon seul rêve est de…»

Double buteur et passeur décisif lors de la victoire des Bleus face à la Pologne ce dimanche, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé s’est arrêté en zone mixte à l’issue de la rencontre, où il a répété son envie de remporter ce deuxième Mondial d’affilée.

«La Coupe du monde c’est la compétition de mes rêves, j’ai bâti ma saison sur ce rendez-vous. Mais on est encore loin de l’objectif que l’on s’est fixé et que je me suis fixé. On va tout faire pour y arriver. (Sur le Ballon d’Or) Je n’y pense pas.

Mon seul objectif c’est de gagner la Coupe du monde. C’est le seul rêve que j’ai, je suis venu ici pour gagner la Coupe du monde, pas le Ballon d’Or ou le titre de meilleur buteur. Je suis ici pour gagner et pour guider l’équipe de France.», a-t-il déclaré.

Kylian Mbappé a pris seul les commandes du classement des buteurs de la Coupe du monde à la faveur de son doublé face à la Pologne. Le prodige bleu passe à 5 buts depuis le début de la compétition.

