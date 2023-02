L’ UA exprime sa solidarité au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme

une mission de soutien et de solidarité de l’UA avec le Burkina Faso qui a échangé avec le Chef de l’Etat sur la crise sécuritaire et le processus de la Transition en cours. A cette occasion, le Président de la Transition, le Chef de l’Etat le Capitaine Ibrahim TRAORE a dépeint la situation politique, sociale mais également la situation sécuritaire du pays.

«Nous avons eu beaucoup d’informations, beaucoup de précisions qui nous permettent d’apprécier la situation à sa juste valeur», a déclaré le Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat à l’issue de son entretien avec le Chef de l’Etat.

A cet effet, le Président de la Commission a salué les efforts des Forces de défense et de sécurité qui mènent une lutte acharnée contre les groupes terroristes et l’extrémisme violent au Burkina Faso.Moussa Faki Mahamat qui a exprimé la solidarité de l’UA avec le Burkina Faso et avec les forces de défense et de sécurité, a également prôné « la coopération, la synergie entre Etats voisins qui font face au même phénomène du terrorisme ».

Le Burkina Faso mérite d’être soutenu, selon Moussa Faki Mahamat

La mise en œuvre de la Transition en cours au Burkina Faso a été également au menu des échanges entre la mission de l’UA et le Chef de l’Etat. A ce sujet, « je suis rassuré que le processus suive son cours et nous encourageons la concertation, le consensus au sein des forces politiques et sociales du pays pour un retour à l’ordre constitutionnel », a soutenu le Président de la Commission de l’UA.

Face à la crise humanitaire consécutive à celle sécuritaire, le Président de la Commission de l’UA a déclaré que le Burkina Faso «mérite d’être soutenu ».

« L’UA et le reste de la communauté internationale se mobilisent et doivent se mobiliser davantage pour soutenir ces populations en situation difficile », a soutenu Moussa Faki Mahamat.

Avec l’escale du Burkina Faso, le Président de la Commission de l’UA poursuit son périple africain qui l’a conduit dans son pays d’origine le Tchad pour y rencontrer également les autorités de la Transition.

