La 10e édition du Forum des Stages offre un environnement entièrement dédié à l’insertion professionnelle des jeunes.

Le vendredi 21 juillet 2023, à Abidjan, plus de cinquante entreprises ont participé à la 10ème édition du Forum des Stages. Cet événement annuel dédié aux jeunes cherche à aborder la question de l’employabilité des jeunes en proposant des offres de stage et d’emploi.

Depuis son lancement en 2016 par le cabinet Empower, ce forum en est à sa 10ème édition, avec pour objectif constant de trouver des solutions efficaces pour l’employabilité des jeunes en leur offrant des opportunités de stage et d’emploi.

Le thème de cette 10ème édition était “Les premiers pas dans la vie active : réseautage et mentorat”, visant à éduquer les participants sur les exigences du monde de l’emploi et leurs responsabilités en tant que chercheurs d’emploi.

Le Forum des Stages est une initiative du cabinet Empower, avec le parrainage du Bureau national d’étude technique et de développement (BNETD). Il a rassemblé plus de 15 000 jeunes et plus de cinquante entreprises à la recherche du candidat idéal pour des stages ou des emplois. Selon le secrétaire général du BNETD, Guy Niango, représentant le directeur général Kinapara Coulibaly, cet événement est d’une grande aide et constitue une bonne stratégie d’emploi pour les jeunes.

L’initiatrice, Fanta Traoré, a clairement défini l’objectif de cette édition : offrir au moins 5000 stages aux jeunes.

Ce forum annuel, qui se tient deux fois par an (une édition à Yamoussoukro et une à Abidjan), permet de mettre en relation les jeunes avec des entreprises nationales et internationales afin de faciliter leur recherche d’emploi.

Fanta Traoré a également souligné qu’en plus de ce forum, un suivi sera mis en place pour garantir un emploi au maximum de participants, en collaboration avec l’agence emploi jeune.

Evariste Geu, diplômé en Ressources humaines et communication, a exprimé sa satisfaction à l’égard de cet événement, considérant qu’il représente une opportunité pour les jeunes en quête d’emploi et de stage de s’informer et de saisir leurs premières opportunités professionnelles avec les entreprises présentes.

En participant à cet événement, il a atteint son objectif qui était d’acquérir des connaissances sur les entreprises présentes, d’échanger avec elles, de cibler les entreprises où postuler, et de s’assurer que son CV correspond aux besoins du marché de l’emploi.