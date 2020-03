La Banque Mondiale admet qu’elle finance une opération d’identification en Côte d’Ivoire

« CNI ou WURI ? » Décryptage par Hermann Aboa du récent communiqué de la Banque Mondiale dans l’affaire des 30 milliards dévoilée par Guikahué.

J’ai lu, relu et « re-re-lu » le communiqué de la Banque mondiale à propos de « 30 milliards de fcfa qu’elle aurait accordé à l’État de Côte d’ivoire pour financer la production de cartes nationales d’identité aux populations gratuitement. J’ai ainsi creusé et certainement endommagé certaines de mes neurones d’intelligence. Mais je ne vois vraiment aucune différence entre l’opération que la banque mondiale reconnaît appuyer et celle dont parle le secrétaire exécutif du Pdci-Rda, Maurice Kacou Guikahué, que l’institution financière récuse. Je puis me tromper. Lisons ensemble :

« Contrairement aux récentes allégations, la Banque mondiale ne finance pas le processus de délivrance de cartes nationales d’identité en Côte d’Ivoire et n’a pas octroyé 30 milliards de FCFA au gouvernement ivoirien pour l’établissement de cartes d’identité biométriques avec puce ».

Jusque-là, on comprend bien la banque mondiale. Elle ne finance pas l’opération CNI. Continuons notre lecture :

« La Banque mondiale aide cependant certains pays de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest (CEDEAO), y compris la Côte d’Ivoire, dans le processus de mise en place d’un numéro d’identification unique à travers le projet d’Identification Unique pour l’intégration régionale et l’inclusion (WURI). »

La Banque mondiale reconnaît cependant financer l’opération ou le projet WURI. C’est quoi Wuri, selon elle :

« Il s’agit d’un processus différent (?) qui permettra à terme d’attribuer à chaque citoyen des pays participants et à tout étranger résidant ou de passage dans ces pays, un numéro d’identification national unique pour leur faciliter l’accès aux services publics de base et améliorer l’efficacité de ces services. »

CNI ou WURI, ma question est : en quoi consiste un projet d’identification, qu’il soit d’envergure internationale, sous-regionale ou uniquement nationale ? Renseignons notre culture et compréhension sur le sens d’une opération d’identification. La différence entre wuri et cni est que le projet wuri veut collecter des données d’identification, à partir de fichiers de recensement et d’identification de plusieurs pays de la sous-region ouest-africaine en attribuant un numéro d’identification (unique) à chacun des résidents de cette zone. L’opération CNI est une opération d’identification qui vise aussi à collecter des données démographiques des populations ivoiriennes en attribuant à chacun une carte à puce biométrique dite « carte nationale d’identité » qui comprend un numéro d’identification unique attribué à celui qui est ainsi identifié.

A vrai dire, l’opération d’identification pour la CNI est une étape, sinon la première, de l’aboutissement du projet wuri. Les deux opérations ne peuvent être dissociées. Donc si le droit de réponse de l’institution financière internationale précise le caractère gratuit de l’identification selon wuri, pourquoi les Etats de cette sous-region ne feraient pas chacun une pierre deux coups… en profitant de cet appui afin de « permettre aux plus démunis de chaque pays de bénéficier de ces services essentiels (que procure la détention d’une CNI) ? « L’attribution du numéro d’identification unique sera gratuite pour permettre aux plus démunis de bénéficier de ces services essentiels. »

Au total, à travers son communiqué, la banque mondiale tente de sauver la face de l’ancien président du FMI avec qui elle fait un (groupe de la banque mondiale/FMI) mais finit en réalité d’admettre qu’elle finance une opération d’identification même si elle la croît différente de celle dont parle le secrétaire exécutif du Pdci-Rda.

On a compris

Radio PDCI

