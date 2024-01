la CAN… malheur aux favoris !

Cette Coupe d’Afrique des nations de football va continuer « sans les grands ! », s’exclame WakatSéra à Ouagadougou. En effet, « les quatre demi-finalistes de la dernière CAN, notamment le Sénégal, champion en titre, l’Égypte, le Cameroun et le Burkina Faso, ainsi que le Maroc, seul pays africain à avoir atteint les demi-finales d’une coupe du monde de football, ces cinq nations ont quitté la CAN, sans gloire, dès les 8e de finale. »

Et WakatSéra de citer cette petite phrase du capitaine des Éléphants ivoiriens victorieux de la CAN 92, le valeureux Gadji Céli : « Ce n’est pas la meilleure équipe qui gagne la CAN, disait-il, c’est l’équipe qui gagne la CAN qui est la meilleure. »

Le facteur chance…

Alors, il y a le talent et la forme du moment, mais il y a aussi une part de chance dans le football…

« Pour gagner un grand face-à-face, on dit souvent qu’il faut beaucoup de talents et un peu de chance, relève Le Pays. C’est justement cette baraka qui a manqué aux Étalons hier après-midi, et c’est certain que les attaquants de cette belle équipe vont nourrir des regrets (…). Exit donc le Burkina qui était arrivé à ces huitièmes de finale le torse bombé pour avoir pu sortir d’une poule difficile (…). L’aventure se poursuit en revanche pour le Mali qui hérite toutefois d’un gros morceau pour les quarts de finale, puisque le tirage au sort a mis sur sa route les Éléphants de la Côte d’Ivoire, désormais requinqués, gonflés à bloc et déterminés à tout écraser sur leur passage jusqu’au 11 février prochain. »

Affiche politique

« Ce Mali-Burkina Faso n’a pas été seulement un duel sportif, c’était aussi une affiche politique, pointe Le Monde Afrique. Les deux pays, dirigés par des militaires et réunis – avec le Niger – au sein de l’Alliance des Etats du Sahel, ont connu des trajectoires similaires : violences djihadistes, coups d’Etat, rupture avec la France et rapprochement avec la Russie. “Ce contexte politique a donné à ce match un caractère plus amical, la rivalité a été plus apaisée”, assure Jérôme Tiendrebeogo, journaliste à la RTB, la chaîne publique burkinabé, interrogé par Le Monde Afrique, qui regrette seulement que les deux sélections se soient rencontrées si tôt dans la compétition. Pour lui comme pour d’autres supporters, peu importe si le Mali a remporté ce huitième, l’essentiel, c’est qu’un pays de l’Alliance continue la CAN. »

Dans la presse malienne, c’est bien sûr l’euphorie… « Une victoire épique », lance le site MaliActu. « Le Mali, toujours invaincu, se prépare maintenant pour un affrontement palpitant en quarts de finale contre la Côte d’Ivoire, promettant encore plus d’émotions et de passion. »

« De jour en jour, les surprises se multiplient dans cette CAN, observe Le Monde Afrique. Après le miracle ivoirien, c’est l’Afrique du Sud qui a créé l’exploit en éliminant le Maroc hier, sur le score de 2 à 0. Pour les Marocains, qui avaient vu le tableau de cette CAN se dégager avec les éliminations de plusieurs favoris, c’est une immense désillusion, d’autant qu’ils ont dominé cette rencontre. »

Et on parlait au début de cette revue de presse du facteur chance : Hugo Broos, le sélectionneur des Bafana Bafana, le reconnait dans une interview à lire sur le site du South African: « nous avons eu un peu de chance, affirme-t-il, notamment lorsque Achraf Hakimi a envoyé un penalty sur la barre transversale à la 85ᵉ minute. »

Résultat, pointe Maliweb : « le Maroc, grand favori, est donc éliminé dès les 8ᵉˢ de finale. L’Afrique du Sud crée la surprise et affrontera le Cap-Vert au prochain tour. »