La CEDEAO accorde une subvention de 245 000 $ à 8 États membres

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est engagée à lutter contre la fistule obstétricale, accordant une subvention de 245 000 dollars à huit États membres pour traiter les victimes de cette condition dévastatrice. Lors de la 91ème session ordinaire du conseil des ministres de la CEDEAO à Abuja, les chèques symbolisant cette aide ont été remis aux bénéficiaires.

La fistule obstétricale, un trouble tragique résultant souvent d’un travail prolongé et difficile sans accès à des soins médicaux adéquats, crée une ouverture entre le canal génital et la vessie ou le rectum. La CEDEAO, via son Centre de développement du genre (EGDC), reconnaît l’urgence d’agir dans ce domaine, inscrivant cette lutte parmi ses priorités pour l’année 2023. Ainsi, l’organisation sous-régionale a décidé de subventionner huit Etats dans la lutte contre ce trouble.

La subvention cible le Nigeria, le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée Bissau, le Libéria et le Togo. Cette subvention vise essentiellement à soutenir médicalement et financièrement les femmes et les filles souffrant de la fistule obstétricale.

Le programme lancé par le Centre de Développement du Genre de la CEDEAO a pour objectif d’améliorer l’accès aux soins de santé et socio-économiques pour ces victimes, offrant ainsi la possibilité d’une vie meilleure et plus productive. De plus, cette initiative vise à stimuler le développement communautaire en permettant aux victimes de la fistule de contribuer activement à leur société. Elle s’aligne avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD) axés sur la santé maternelle (ODD 3) et l’égalité des sexes (ODD 5).