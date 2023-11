La célébration de l’an 1 du retour de Charles Blé Goudé en Côte d’Ivoire a été annulée par les autorités ivoiriennes.

« J’ai voulu célébré l’an 1 de mon retour en Côte d’Ivoire. D’abord, c’est important pour notre structure, le COJEP. C’est important pour mes camarades africains. Malheureusement, vers 14 heures, la direction du COJEP a été jointe par la direction nationale Adjointe de la Police nationale de Côte d’Ivoire. Nous avons donc dépêché le président du comité d’organisation de nos festivités qui jusque-là était notre point focal pour servir de lien entre nous et la Police nationale parce que nous avons toujours voulu bien faire les choses », a déclaré d’entrée Charles Blé Goudé le vendredi 24 novembre 2023 à l’occasion du deuxième congrès ordinaire de son parti politique.

En fait, le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) avait la lourde responsabilité d’annoncer à ses partisans que la fête de la « dignité », marquant l’an 1 de son retour en Côte d’Ivoire venait d’être annulée par les autorités ivoiriennes.

» Selon les autorités sécuritaires, la manifestation de la célébration de l’an 1 de mon retour en Côte d’Ivoire ne peut avoir lieu pour des raisons, disent-ils, sécuritaires et que le risques est trop élevé pour les Ivoiriens dans cette période et selon les informations qu’ils ont ça et là, ils ne veulent pas prendre de risques. Ils ont même ajouté que jusqu’à hier, il n’y avait aucun problème », a expliqué l’ancien leader de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire).

Charles Blé Goudé s’est donc aligné sur la position des autorités sécuritaires ivoiriennes en décidant d’annuler la fête de la « dignité » pour la sécurité des Ivoiriens. « Pour moi, rien n’est au-dessus de la ‘sécurité des Ivoiriens. Absolument rien. Même pas une célébration. Et je ne veux pas que quelque chose arrive aux Ivoiriens par ma faute », a dit l’ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo.