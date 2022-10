La Chine appelle ses ressortissants à quitter l’Ukraine

Dans un communiqué de presse relayé par son ministère des Affaires étrangères et son ambassade à Kiev, la Chine a appelé ses ressortissants à quitter l’Ukraine.

Pékin a appelé, dans un communiqué de presse relayé par son ministère des Affaires étrangères et son ambassade à Kiev, tous les citoyens chinois en Ukraine à quitter le pays, selon le journal officiel China Daily. Le communiqué indique que l’ambassade « aidera dans l’évacuation et le transfert des personnes », notant que ceux qui se trouvent en Ukraine doivent contacter l’ambassade dès que possible et enregistrer leurs données personnelles.

« Étant donné la situation devenue menaçante en Ukraine, le ministère chinois des Affaires étrangères et l’ambassade de Chine en Ukraine ont exhorté samedi les citoyens chinois dans le pays à renforcer les précautions de sécurité et à évacuer. L’ambassade aidera à organiser l’évacuation des personnes en ayant besoin », a indiqué via Twitter le journal chinois de langue anglaise Global Times.

Par ailleurs, les personnes qui vont quitter l’Ukraine par leurs propres moyens doivent également informer la mission diplomatique, selon le communiqué. Ces derniers jours, l’Ukraine a été le théâtre de bombardements russes visant des installations énergétiques dans plusieurs régions, dont la capitale, Kiev.

La Chine n’est pas le premier pays à avoir exhorté ses ressortissants à partir d’Ukraine dans les meilleurs délais. Avant elle, les Etats unis, avaient fait une telle recommandation à ses ressortissants. Une recommandation de quitter l’Ukraine a été également adressée aux citoyens du Tadjikistan, du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, du Kirghizstan ainsi que de la Serbie et de l’Inde et de l’Égypte.

