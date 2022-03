La Chronique de Fernad Dedeh

À Barthelemy Zouzoua Inabo: On ne s’ennuie pas à Abidjan. Abidjan abrite le MASA 2022, la maison de la FIF à Treichville va connaître pendant deux jours, l’effervescence du dépôt des candidatures à la présidence de la FIF. Et puis, en attendant la journée de la femme le 8 mars 2022, une dame prend le lead de la contestation contre la vie chère. « Nous voulons contraindre le Gouvernement à prendre des mesures qui se ressentent immédiatement dans le panier de la ménagère. ».

Le MASA a vaincu la Covid19. Les acteurs culturels du monde sont à Abidjan. Le marché des arts et du spectacle d’Abidjan est ouvert. Le samedi 5 mars 2022, le premier ministre ivoirien, JPA, s’est voulu enthousiaste et plein d’espoirs: « Le MASA est un levier puissant pour offrir de véritables opportunités pour les jeunes et talentueux artistes qui y participent , passionnés de leurs arts et qui surtout au plus profond de leur cœur, entretiennent la volonté réelle de le mettre au service du développement de leurs pays. ».

Le MASA dure une semaine. Ateliers, forums et tables rondes comme une vitrine à la création, à la formation des artistes, à la diffusion des œuvres mais aussi, spectacles. Plusieurs acteurs ont été décorés à l’ouverture du MASA.

Un œil sur le MASA, un œil sur la réalité quotidienne. Le gouvernement a rendu publiques neuf (9) mesures pour juguler la hausse des prix sur le marché. « Ces mesures relèvent de la pure distraction », coupe court, la Marie Gallo de la société civile, l’intrépide PG, présidente de l’Alternative citoyenne ivoirienne, regroupant vingt (20) organisations. Elle prend la tête d’un collectif d’une centaine d’organisations pour défendre la cause des consommateurs. « Notre souhait est de rencontrer le Chef de l’Etat pour lui soumettre nos propositions. Nous avions proposé aussi que le Premier Ministre anime une tribune citoyenne. Si avant le 14 Mars, nous n’avons rien de concret, nous lancerons un mot d’ordre. », dit-elle. Elle ajoute: « nous avons des propositions concrètes mais elles vont être complètes à l’issue d’un séminaire dénommé « assises sur la cherté de la vie ». Séminaire prévu avant le 14 mars.

Pose la question à ton Camarade: a-t-il le temps actuellement pour parler de la vie chère? C’est le mois de la Femme. Demande au gouvernement d’ouvrir une fenêtre avec les membres de l’ACV… Ce qui est clair, s’énonce clairement… Avec pédagogie et conviction.

Un œil à la maison de verre de Treichville. Les potentiels candidats à la présidence de la FIF ont 48 h, a compter de ce lundi 7 mars 2022, pour déposer leurs dossiers de candidature. Ils sont pour le moment, cinq (5) dans les starting-blocks. On joue les guetteurs pour vous… Tout va se savoir…

Je l’ai appris au réveil. Effondrement d’un immeuble habité à Angré 9 ème tranche. Les Secours sur place. Bilan provisoire selon les Sapeurs-pompiers militaires, « 30 victimes, dont 13 évacuées aux CHU d’Angré, CHU de cocody et à la clinique Jasmin. 17 mises en sécurité. ». Le ministère de la Construction et de l’Urbanisme est sur des braises ardentes, en ce début de mois de mars. « C’est le moment pour le ministre de tutelle de changer de discours et de méthodes. D’arrêter d’incriminer que le maître d’ouvrage et de faire le ménage dans ses services. », s’énerve une internaute.

Un mot de la crise en Ukraine: le jeu de muscle et la guerre de communication se poursuivent. Malheureusement. Ça commence à s’enliser et le monde manque de solutions pour arrêter le conflit. Les puissants du monde se parlent. Chacun défend son intérêt.

