La Chronique de Venance Konan: Au pays des fous

Le président Henri Konan Bédié est parti. Et les prophètes, oracles et farfelus de tous poils en ont profité pour sortir de leurs tanières. Pour nous annoncer qu’ils avaient prophétisé ce décès de longue date. Parce que Dieu en personne le leur avait susurré dans le creux de l’oreille.

Ah ces chers réseaux sociaux sur lesquels n’importe quel imbécile peut venir pérorer, même dans les instants les plus graves.

A-t-on vraiment besoin d’avoir des dons particuliers pour prédire la mort prochaine d’un homme de 89 ans, dans un pays où l’espérance de vie atteint à peine 50 ans ?

Annoncer la mort prochaine ou imminente de personnes ayant plus de 80 ans ne requiert pas de dons particuliers.

Surtout que si la prophétie ne se réalise pas, soit tout le monde l’oublie, soit on dit que Dieu en a décidé autrement, et que seule sa volonté compte, et le tour est joué. Ou bien, combien cela coûte-t-il, une fois le décès annoncé, de poser rapidement sa voix sur une vielle vidéo pour « prophétiser » la mort prochaine du grand homme, et la mettre sur les réseaux sociaux, pour faire croire qu’on l’avait annoncé des mois ou des années plus tôt ?

Que ne ferait-on pas pour emplir son église de gogos afin de leur faire les poches. Ne sommes-nous pas au pays des naïfs, des escrocs et des farfelus ?

Ne sommes-nous pas au pays des fous qui s’ignorent ?

Mais cela ne suffit pas. Maintenant c’est à coups d’autres vidéos que l’on nous assène que le président Bédié a été assassiné. Rien que cela.

L’un dit qu’il n’avait que 89 ans, alors que de nombreuses personnes vivent plus de cent ans. Comme Abraham de la Bible par exemple. Donc il est totalement inconcevable qu’il parte si tôt, à 89 ans. Donc, il ne peut qu’avoir été empoisonné.

Tous ceux qui se prennent pour des personnes bien-pensantes, raisonnables, sourient devant de telles élucubrations. Le problème est que le nombre de personnes vraiment raisonnables se réduit dangereusement de jour en jour dans ce pays. Et l’on ne sait plus en réalité qui est raisonnable et qui ne l’est pas.

Par exemple, un ministre est par essence un homme raisonnable, dans notre entendement. Mais lorsque ce ministre a dans son intimité des prétendus pasteurs qui ne sont en réalité que de grands escrocs et des criminels, peut-on encore croire que ce ministre est raisonnable ?

Certes, on me dira que la politique, qui a toujours un côté sale, obscur, commande parfois de s’acoquiner avec des personnes peu recommandables. Mais lorsque l’on est raisonnable, on lie ce genre de relations dans le plus grand secret, ou on charge d’autres personnes de le faire et de les entretenir. On ne s’affiche pas publiquement, lorsque l’on a la charge de conduire un peuple, avec des coquins et des malandrins.

Souvenons-nous de toute la folie qui s’était emparée d’une partie de nos concitoyens que l’on croyait très raisonnables, lors des obsèques de DJ Arafat qui était tout de même à des années-lumière de la pointure de Bédié.

Des gens apparemment sensées sont venues nous expliquer doctement que les obsèques de l’artiste devaient donner lieu à une réunion des francs-maçons dans les sous-sols du stade Félix Houphouët-Boigny, et un certain pasteur est venu nous dire qu’il pouvait ressusciter le mort.

Plusieurs d’entre nous ont ri, mais beaucoup d’autres ont débattu pendant des jours pour savoir s’il ne fallait pas lui laisser le corps pour qu’il démontre ce qu’il prétendait pouvoir faire. Des messes chrétiennes ont été organisées dans de nombreux quartiers et paroisses pour contrer les ondes négatives des francs-maçons.

Et pour couronner le tout, des enfants ont sorti le corps de sa tombe pour s’assurer peut-être que les francs-maçons ne l’avaient pas mangé et remplacé par un autre corps. Dans quel pays sommes-nous si ce n’est pas dans celui des malades mentaux ?

Les obsèques de Bédié n’ont pas encore commencé. Mais apprêtez-vous à en entendre et à en voir des vertes et des pas mûres. Nous ne sommes qu’au début.