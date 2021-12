La circulaire du ministère de la Santé est très importante: toute personne qui ressent des symptômes d’infection par le coronavirus se met en quarantaine à la maison et prend le traitement ci-dessous:

1 – Ivermectine 2 comprimés le matin et 2 comprimés le soir.

2- Azithromycine 500 mg une fois pendant cinq jours.

3- Vitamine C 1000 mg une fois par jour

4- Zinc tab 50 mg une fois par jour

5- Vitamine D 50000 mg une fois par semaine

6- Strepslis trois fois par jour

Se gargariser avec de l’eau tiède + sel pendant 5 minutes par jour Boire de grandes quantités d’eau Protocole de traitement publié par le ministère de la Santé .

Votre publication publiée témoigne de votre prise de conscience, d’une situation humanitaire, le ministère de la Santé s’adresse et avertit les citoyens de ne pas se rendre à l’hôpital lorsqu’ils ressentent des symptômes de ((Corona)) ou de toute autre maladie.

La santé met à disposition 333 équipes d’intervention rapide, chacune composée de 5 personnes. .

Si vous pensez être infecté et que ces symptômes apparaissent (essoufflement – toux – fièvre), restez chez vous.

Ne vous rendez dans aucun hôpital, centre médical ou clinique, votre sortie propagera davantage le virus. –

Appelez le 195 et l’équipe d’intervention arrivera, vous examinera et vous apportera une attention particulière.

Pour tous ceux qui ont reçu le message et ne l’ont pas publié, sachez que vous êtes un partenaire dans le meurtre de votre peuple, avec les salutations du Ministère de la Santé.

Dr KASSY Marius

INFORMATIONS CRUCIALES COVID-19

◉ En raison de l’effondrement du système de santé, nous, les professionnels de la santé, avons préparé ce message pour la population.

Mieux vaut garder ces recommandations, la prévention n’est jamais de trop !

• Asseyez-vous au soleil pendant 15 à 20 minutes

• Reposez-vous et dormez pendant au moins 7 à 8 heures.

• Boire 1 litre et demi d’eau par jour

• Tous les aliments doivent être chauds (pas froids).

Gardez à l’esprit que le pH du coronavirus varie de 5,5 à 8,5.

Donc, tout ce que nous avons à faire pour éliminer le virus est de manger plus d’aliments alcalins, au-dessus du niveau d’acide du virus.

Comme;

◉ Bananes, Citron Vert → 9,9 pH

◉ Citron jaune → 8,2 pH

Avocat – pH 15,6

Ail – pH 13,2

◉ Mangue – pH 8,7

◉ Mandarine – pH 8,5

Ananas – 12,7 pH

◉ Cresson – 22,7 pH

Oranges –

NE gardez PAS cette information juste pour vous, donnez-la à toute votre famille et vos amis.

Message important pour tous

L’eau chaude que vous buvez est bonne pour votre gorge. Mais ce virus corona est caché derrière le sinus paranasal de votre nez pendant 3 à 4 jours. L’eau chaude que nous buvons n’y parvient pas. Après 4 à 5 jours, ce virus qui était caché derrière le sinus paranasal atteint vos poumons. Ensuite, vous avez du mal à respirer.

C’est pourquoi il est très important de prendre de la vapeur, qui atteint l’arrière de votre sinus paranasal. Vous devez tuer ce virus dans le nez avec de la vapeur.

À 50°C, ce virus devient invalide c’est-à-dire paralysé. A 60°C, ce virus devient si faible que n’importe quel système immunitaire humain peut lutter contre lui. A 70°C ce virus meurt complètement.

C’est ce que fait la vapeur.

Celui qui reste à la maison devrait prendre de la vapeur une fois par jour. Si vous allez au marché pour acheter des légumes, prenez-les deux fois par jour. Quiconque rencontre des personnes ou se rend au bureau devrait prendre de la vapeur 3 fois par jour.

Transmettez ceci à tous vos proches.

Semaine vapeur

Selon les médecins, Covid -19 peut être tué en inhalant de la vapeur par le nez et la bouche, éliminant ainsi le coronavirus. Si tout le monde lançait une campagne d’entraînement à la vapeur pendant une semaine, la pandémie prendra bientôt fin. Voici donc une proposition :

Démarrez le processus pendant une semaine matin et soir, pendant seulement 5 minutes à chaque fois, pour inhaler la vapeur. Si tous adoptent cette pratique pendant une semaine, le mortel Covid-19 sera effacé.

Cette pratique n’a pas non plus d’effets secondaires.

Alors s’il vous plaît, envoyez ce message à tous vos proches, amis et voisins, afin que nous puissions tous tuer ce virus corona ensemble et vivre et marcher librement dans ce beau monde.

Panadol retiré de la liste des médicaments et remplacé par l’ivermectine qui tue le virus en début d’infection sans effets secondaires connus, le panadol à ne pas prendre car c’est un antalgique et un antipyrétique et tout le monde sait que la fièvre est une réaction induite par les défenses immunitaires et qu’elle n’est pas néfastes pour les malades excepté lorsque est trop élevée. Dans ce cas il est possible de la faire baisser en se plongeant dans de l’eau froide si on a une baignoire ou de prendre un douche froide pendant quelques minutes.

