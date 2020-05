« La corruption et la fraude sont les principales pandémies à éradiquer en Côte d’Ivoire », Gnamien Konan

Gnamien Konan, Président de La Nouvelle Côte d’Ivoire explique comment il a vaincu la grande corruption au sein de la douane de Côte d’Ivoire.

1- L’EXEMPLARITÉ

Dès ma prise de fonction, j’ai supprimé la plus grande caisse noire du pays. Celle qui aurait pu faire de moi un homme riche et puissant, qui pouvait mépriser les autres. « La branche sur laquelle je devais m’asseoir », selon Traoré Dohia: la CAISSE où étaient logés LES DROITS COMPROMIS. J’ai décidé que ces milliards qui reviennent à l’Etat soient reversés à l’Etat.

Je me suis interdit de réduire, sans raison technique, les amendes fixées par mes services.

2- LA SENSIBILISATION

J’ai fait le tour des casernes pour expliquer pourquoi bien mal acquis ne profite jamais.

Par exemple si vous détournez l’argent de l’Etat un membre de votre famille peut être atteint d’une maladie incurable ou si vous construisez un immeuble vous aurez affaire qu’à des locataires indélicats ou pire des bandits armés peuvent venir voler chez vous la nuit.

Qu’un des meilleurs moyens d’aller au paradis, est d’aimer son pays et de le servir comme si on rendait un culte à Dieu.

Comme si j’étais le curé ou l’imam de service!

3- LA PRÉVENTION

Du grand art, de l’intelligence artificielle!

Supprimer la cause de la corruption: LA FRAUDE! Supprimer toutes les causes de la fraude!

– Une marchandise peut-elle franchir le cordon douanier sans déclaration?

– Une marchandise déclarée en régime suspensif peut-elle être mise à la consommation sans être déclarée comme telle?

– Une marchandise peut-elle être l’objet d’un glissement tarifaire?

– Une marchandise peut-elle être sous évaluée?

– Une marchandise peut-elle être abusivement exonérée?

– Un Vérificateur peut-il effectuer un redressement négatif?

– Une marchandise mise à la consommation à crédit ou au comptant peut-elle échapper au paiement des droits?

etc…

J’en oublie sans aucun doute, mais nous avons passé au peigne fin toutes les possibilités de fraude. Parce que sans possibilité de FRAUDE, LA CORRUPTION n’a pas plus d’intérêt!

Ce fut une merveilleuse aventure pour moi et pour tous ceux qui y ont participé. Tôt ou tard, je les citerai à cause des risques que certains ont pris.

La prévention n’est pas possible sans l’INFORMATISATION.

La prévention s’accompagne de la TRAÇABILITÉ. Qui a fait quoi?

4- LA SANCTION

Quand vous avez bien fait les 1,2 et 3 la sanction devient une sinécure. Et en Douane, pas nécessaire d’emprisonner, on fait payer les droits compromis et des amendes pouvant aller jusqu’à la valeur de la marchandise. C’est à dire tu rembourses ce que tu as volé et tu payes une amende qui peut être de plusieurs fois supérieure à ce que tu as volé.

Oui, la lutte contre la corruption, ce ne sont ni des emprisonnements, ni des discours, encore moins des incantations.

La lutte contre la corruption, c’est un travail d’expert. Quelle chance d’en avoir 1 en EBURNIE, avec 1 protocole qui a été testé avec succès, pendant 7 ans dans l’un des plus grands services de l’administration?

Car avec la corruption aucun développement économique et social durable n’est possible.

En effet,

avec quels moyens voulez-vous lreconstruire une École de qualité, où la classe ne ressemble pas un poulailler?

Avec quels moyens voulez-vous construire un système de santé digne de ce nom?

Quand dans dix ans vos belles routes à crédit se dégraderont, avec quels crédits allez-vous les réparer?

La corruption et la fraude sont les principales pandémies à éradiquer en Côte d’Ivoire. Et nos leaders charismatiques, sans exception, n’en ont ni la volonté ni la compétence.

À bon entendeur, garde à vous! »

