“La Côte d’Ivoire a besoin de tous enfants”, Fernand Dédeh

Dans une épître adressée Barthelemy Zouzoua Inabo, Fernand Dédeh fait un décryptage de l’actualité ivoirienne. Ci-dessous ladite épître.

À Barthelemy Zouzoua Inabo: Tout le monde est important dans la vie d’une nation comme dans celle d’une équipe nationale. Mais nul n’est indispensable. La Côte d’Ivoire a besoin de tous enfants pour relever tous les défis. Un footballeur, appelé en équipe nationale a le même rapport au drapeau national qu’un militaire sur le front de guerre: La défense et le prestige du pays. Ça, on ne joue pas avec…Le sélectionneur national de la Côte d’Ivoire a rendu publique sa liste des 25 joueurs pour les deux derniers matches des éliminatoires du mondial 2022, au Qatar, le 13 novembre 2021 à Cotonou contre le Mozambique et 72 heures plus tard, à Yaoundé contre le Cameroun. À l’issue des quatre premières journées, les Eléphants tiennent la tête de la poule D avec 10 points +7 devant le Cameroun, 9 points + 7. Pas de calcul à faire, les deux matches sont décisifs. Pas de grand chamboulement. Absent tout naturellement, le Jaguar, G27, blessé. Absent aussi, le jeune sociétaire de Crystal Palace. Le technicien français a donné les raisons de la non-sélection de Wilfred Zaha. « WIlfried Zaha a demandé à ne pas venir au regroupement de novembre, car il rentre malade à chaque convocation, il m’a demandé de ne pas être appelé en novembre parce qu’il veut réfléchir sur la suite de sa carrière internationale. ». Sa famille a aussitôt contesté cette version des faits. Et c’est son frangin qui a contacté les journalistes. « Il a appelé mon frère il y a quelques jours, pour lui parler de la sélection. Wilfried lui a reproché le fait que personne de l’équipe nationale ne l’a appelé pour avoir de ses nouvelles quand il est tombé malade après le match contre le Malawi en septembre. Le coach a répondu que lui-même est tombé malade pendant deux jours. Wilfried n’a pas aimé cette réponse. ».Une chose est sûre, les Éléphants vont au combat sans Wilfred Zaha. Il manque à l’appel. Et ce n’est pas la première fois. Le sélectionneur national l’a expliqué y Bénin, avant le match contre le Malawi: les joueurs qui arrivent en sélection national doivent intégrer la réalité du football en Afrique: les problèmes de déplacement, les hôtels, les stades, les pelouses, le public et maintenant, la Covid19 … Ils n’auront pas toujours les conditions de pratique du jeu et l’environnement des pays européens. Mais comme les militaires qui abandonnent enfants, femmes et familles pour aller dormir sous les tentes, sur les lignes de front, les sélectionnés en équipe nationale devront mettre en avant, la défense des couleurs nationales. Le gardien Gbohouo Sylvain est en deuil. Il a perdu son géniteur. Les obsèques coïncident avec les matches des Éléphants du mois de novembre 2021. Pour la Côte d’Ivoire, pour son père, il n’a posé aucune condition à la sélection nationale. On ne pose de condition à l’appel du pays. Au plan politique, JPA prépare son grand oral devant la presse nationale et internationale. Pour marquer ses 200 jours à la Primature. Conférence de presse prévue le lundi 8 novembre 2021. Ce jeudi 4 novembre 2021, il était en test grandeur-nature devant ses ministres et ses communicants pour élaborer les éléments de langage et les éléments de réponse sur toutes les probables questions des journalistes. Le Blanc de la Mé est l’idéologue du programme de campagne de ton Camarade « La Côte d’Ivoire solidaire ». Un peu plus de six mois après son arrivée à la Primature, oubliés, les polypes du début d’exercice. le marathonien et hyperactif premier ministre surfe encore sur un état de grâce qui se prolonge. Pas de vagues au niveau politique. Sauf dans son propre groupement où la question de la succession de ton Camarade est pour le moment, un sujet tabou. La question ne manquera pas au menu pour autant: a-t-il des ambitions pour 2025? Comment apprécie-t-il l’effervescence des cadres militants du parti de ton camarade qui retrouvent la passion de l’Union dans le Grand Nord? Est-il lui, pour le regroupement des Ivoiriens autour des pôles régionaux? La situation s’est plutôt apaisée avec le retour au pays de LG76, qui mène tranquillement sa barque. Reste la gestion du dossier de l’autre acquitté de la Haye. Il attend toujours son passeport et piaffe d’impatience de retrouver sa terre natale. Qui a la clé du passeport? Sur le front politique, il y a un répit qui profite au Blanc de la Mé. La Côte d’Ivoire solidaire, a changé quoi au social des Ivoiriens et au panier de la ménagère? Plusieurs entreprises ont été ébranlées par la pandémie à coronavirus. Le gouvernement a lancé un vaste programme de soutien pour relancer l’économie nationale. Quel est le bilan des différents fonds de solidarité mis en place pour aider les PME-PMI? Les couches vulnérables? Le service civique? L’Emploi des jeunes? L’application de la décision de 30% des femmes dans les centre de décision? Y-a-t-il 30 de femmes dans son gouvernement? Et puis, les Pandora papers? Le Conseil national de la sécurité a enlevé une épine au pied de JPA: la situation est globalement sous contrôle. Pour autant, elle demeure préoccupante. Au delà du discours sur les chiffres macro-économiques, le retour de la Côte d’Ivoire dans le concert des nations, les Ivoiriens attendent des réponses sur l’amélioration de leur quotidien.

