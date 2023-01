La Côte d’Ivoire classée 1ère puissance militaire de l’UEMOA et 2e de la CEDEAO

La Côte d’Ivoire est classée première puissance militaire dans l’espace de l’Union économique et monétaire ouest-africain (UEMOA) et occupe la 2ème place, derrière le Nigéria, au niveau de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Ce classement, rapporté par Sika Finance sur son portail, a été dévoilé par Global Fire Power, un cabinet américain spécialisé dans la défense, dans son dernier classement des puissances militaires dans le monde en 2023.

Le classement, qui a pris en compte un total de 145 pays à travers le monde, s’est appuyé sur une nomenclature de 60 critères pour déterminer le score ‘’Power Index” (Indice de pouvoir) d’une nation donnée allant des ressources en hommes, aux moyens financiers en passant notamment par les capacités logistiques. Il s’agit, notamment, du nombre de militaires actifs, des capacités navales et aériennes, de la dotation en ressources naturelles (pétrole, gaz) du pays, du budget alloué à la défense, etc.

Le Power Index est conçu de telle sorte qu’il permet aux nations plus petites et plus avancées sur le plan technologique de rivaliser avec des puissances plus grandes et moins développées.

Selon le classement établi, le Nigéria et la Côte d’Ivoire sont les deux plus grandes puissances militaires de la CEDEAO. En effet, le Nigéria, qui occupe la première place CEDEAO, est classé 4ème au niveau africain et 36ème à l’échelle mondiale sur les 145 États militaires évalués. La Côte d’Ivoire, en 2ème position, rafle respectivement la 19ème et la 105ème place au niveau de l’Afrique et dans le monde. Pour ce qui est de l’UEMOA, la Côte d’Ivoire est classée première puissance militaire.

Le Ghana et le Mali, 3ème et 4ème puissance militaire de la CEDEAO occupent respectivement au niveau africain la 20ème et 21ème place à l’échelle du continent et au niveau mondial, la 109ème et 110ème place.

Le classement révèle que l’Égypte est la 1ère puissance militaire du continent et 14ème au niveau mondial. Il est directement suivi de l’Algérie, l’Afrique du Sud et le Nigéria. Le Bénin ferme la marche de ses 38 Etats africains concernés par ce classement.

Les États-Unis conservent toujours la place de première puissance de feu mondiale. La Russie, la Chine, l’Inde et le Royaume-Uni complètent ce top 5 mondial des puissances militaires. Le Bhoutan, pays d’Asie du Sud, se retrouve au bas de l’échelle dans ce classement mondial, occupant la 145ème place sur les 145 pays.

Melchisedeck

