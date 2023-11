La Côte d’Ivoire est-elle touchée par une pénurie de sucre ?

La Côte d’Ivoire fait-elle face à une pénurie de sucre ? L’Association des industries sucrières de Côte d’Ivoire (AIS-CI) a commenté la situation d’approvisionnement sur le marché ivoirien.

Dans un communiqué, l’AIS-CI, représentant les deux principales industries sucrières du pays, SUCAF et SUCRIVOIRE, a informé que la campagne sucrière a débuté le 22 octobre 2023. De plus, elle a indiqué qu’à partir du 12 novembre D’ici 2023, environ 10 000 tonnes de sucre ont été mises en circulation, dont 7 000 tonnes destinées aux ménages et 3 000 tonnes aux industriels. Les prévisions de vente d’ici fin novembre sont estimées à 27 000 tonnes.

Par ailleurs, l’AIS-CI a souligné que trois usines (Ferké 1, Ferké 2 et Zuénoula) sont actuellement en production continue, et que l’usine de Borotou entamera ses opérations le 27 novembre 2023. Poursuivant, l’AIS-CI a appelé tous les acteurs de la chaîne de distribution à respecter strictement les tarifs en vigueur. De ce fait, elle les exhorte à abandonner les pratiques spéculatives consistant à retenir les stocks de sucre et à augmenter injustifiablement les prix de vente aux ménages.

En conformité avec l’arrêté interministériel n°045/MCIPPME/MEF/MBPE du 13 juin 2022, qui fixe les prix plafonds du sucre en Côte d’Ivoire, l’AIS-CI a précisé que les tarifs ex-usines des deux entreprises les sucrières restent inchangées pour les grossistes. L’association encourage vivement les acteurs de la chaîne de distribution à éviter les pratiques spéculatives de rétention des stocks de sucre et à ne pas justifier des augmentations de prix injustifiées pour les ménages.