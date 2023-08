«La Côte d’Ivoire perd une étoile», Patrick Achi pleure Bénié Bi Vroh Joseph

Le Premier ministre Patrick Achi a rendu hommage au professeur Bénié Bi Vroh Joseph, directeur de l’Institut national d’hygiène publique (INHP), décédé vendredi 11 août 2023 dans un accident de circulation.

La Côte d’Ivoire est à nouveau en deuil. Le directeur de l’Institut national d’hygiène publique (INHP), Professeur Joseph Bénié Bi Vroh est passé de vie à trépas vendredi dernier suite à un accident de circulation de retour de Man, dans l’Ouest ivoirien. Sa disparition a été annoncée dans un communiqué du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Attristé et consterné par ce décès, le ministre Pierre Dimba rend hommage à un fidèle collaborateur et vaillant soldat avec qui il a mené la riposte contre plusieurs épidémies en Côte d’Ivoire. « À cet instant de grande tristesse pour la grande famille de la Santé et moi, nos pensées vont à l’endroit de son épouse et de ses enfants. Je présente mes sincères condoléances à chacune et à chacun » , avait écrit le membre du gouvernement.

Patrick Achi pleure Bénié Bi Vroh Joseph

De son côté, le Premier ministre Patrick Achi a salué la mémoire d’un médecin pétri d’humanité et un scientifique hors pair. “Médecin dévoué, pétri d’humanité, scientifique hors pair, la nation perd une étoile. La Côte d’Ivoire sait ce qu’elle lui doit. Il restera dans nos mémoires. Condoléances à sa famille et à ses parents “, a réagi le Chef du gouvernement.