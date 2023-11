La Côte d’Ivoire s’appuie sur INTERPOL pour sécuriser la CAN 2023

Dans le cadre de la préparation sécuritaire de la CAN 2023, Monsieur Nadine dirige une équipe de l’IMEST actuellement en mission d’immersion à Abidjan.

Sous la direction de M. Nadine, chef d’équipe du centre de commandement et de coordination de l’IMEST, cette équipe a été reçue par le cabinet du directeur général de la police nationale, également président de la commission sûreté-sécurité du comité d’organisation de la CAN (COCAN).

Lors de cette réunion, M. Nadine a eu l’occasion de voir les préparatifs en matière de sécurité pour la CAN 2023. De plus, il a reçu des informations sur les plans de sécurité établis par les autorités ivoiriennes et les défis qu’elles font face.

L’IMEST, une unité spécialisée d’INTERPOL pour la sécurité lors des grands événements sportifs, apporte un soutien aux autorités nationales en leur fournissant des outils et des ressources pour prévenir et combattre les menaces terroristes, criminelles et autres.