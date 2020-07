La femme du pasteur envoie par erreur, des vidéos nues d’elle sur le group whatsApp de l’église.

La femme du pasteur, que l’on appelle exclusivement Madame O, a partagé de façon controversée une courte vidéo d’elle se baignant dans un groupe Whatsapp de l’église. Selon les médias locaux, Maame aurait pu avoir l’intention d’envoyer cette vidéo à son mari plutôt qu’aux membres de l’église. Les images, bien que courtes, la montrent en train de se laver le corps tout en jouant avec ses parties intimes. Dans deux vidéos distinctes, de 58 et 31 secondes respectivement, on la voit face à la caméra, agenouillée, ().

De nombreux rapports révèlent qu’elle s’était livrée à cette activité alors que son bébé pleurait en arrière-plan. Cela n’a pas empêché la femme, qui semblait avoir la trentaine, de poursuivre son passe-temps

Il est intéressant de noter qu’un enfant que l’on croit être le sien pleure dans le fond, mais la dame qui semblait s’amuser a fait la sourde oreille à l’enfant.

De nombreuses personnes ont vu les vidéos qui leur ont été envoyées par la femme de leur pasteur sur WhatsApp.

Le pasteur a rapidement appris que sa femme voulait lui envoyer les vidéos de taquinerie, mais qu’elle s’était accidentellement trompée de contact et l’avait partagée avec tous les membres du groupe WhatsApp de l’église.

La vidéo est alors devenue virale, laissant le pasteur et sa femme encore plus humiliés.

La femme du pasteur, qui a une trentaine d’années, aurait tenté de se suicider après l’incident.

Comments

comments