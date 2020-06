La FIDHOP exige la démission du ministre Hamed Bakayako, cité dans “un trafic de drogue en Côte d’Ivoire”

La FIDHOP a exigé ce 12 juin 2020 la démission du ministre ivoirien de la défense Hamed Bakayako, cité dans un trafic de drogue en Côte d’Ivoire.

« Comment votre conso de coke fout la merde en Afrique de l’Ouest » ; tel est le titre d’une série de cinq articles d’une enquête publiée ces jours-ci dans le journal ‘’VICE MEDIA’’ ; enquête réalisée par les journalistes d’investigation Nicholas IBEKWE et Daan BAUWENS. Les deux journalistes allèguent que M. Hamed BAKAYOKO dit ‘’Hambak’’, Ministre d’Etat, Ministre de la Défense et actuel Premier Ministre par Intérim du régime-Ouattara est au cœur d’un gigantesque réseau mondial de trafic de drogue.

Mais face à ces accusations gravissimes, le mis en cause a produit un communiqué laconique et mélancolique en date du 8 Juin 2020, dans lequel il parle de « prétendue enquête de deux journalistes » et d’« insinuations extrêmement graves et diffamatoires » ; pour lesquelles il décide tout de même de porter plainte et contre les journalistes et contre les relais.

La FIDHOP (la Fondation Ivoirienne pour l’observation et la surveillance des Droits de l’Homme et de la vie politique) se dit choquée et indignée par de telles révélations-accusations !

La FIDHOP est encore plus choquée et ahurie par le silence complice du Chef de l’Etat ivoirien, SEM Alassane OUATTARA qui a pourtant toujours clamé l’intégrité et la bonne moralité des membres de son régime du RHDP !

La FIDHOP considère que cette affaire constitue le plus gros scandale d’Etat que la Côte d’Ivoire n’ait jamais connu depuis sa création ! Car c’est toute la République qui est ainsi souillée !

C’EST POURQUOI :

La FIDHOP exige, en attendant d’aller déposer sa plainte, la DÉMISSION DE M. HAMED BAKAYOKO DU GOUVERNEMENT ; afin que ce dernier aille laver ce qu’il lui reste d’honneur, s’il est vraiment convaincu que, selon ses propres dires : « En Côte d’Ivoire, dans mon pays, ma réputation est faite, elle est pure et sans tache ».

