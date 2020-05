La flèche de Serges Kassy au procureur Adou « Un jour ou l’autre, tu paieras de tes crimes au même titre et ce jour-là n’est pas loin »

Selon Serges Kassy, le procureur Adou Richard, s’est donné pour objectif traquer les pro-Gbagbo et pro-Soro qui dénoncent la politique de Ouattara.

Il s’est fixé pour objectif d’accompagner Ouattara dans sa traque contre les pro-Gbagbo et les cyberactivistes pro-Gnagbo qui dénoncent la politique du régime de Ouattara.

C’est ainsi que depuis sa nomination, tous les pro-Gbagbo, soupçonnés d’avoir soutenu le régime, ont eu maille à partir avec ce procureur du RDR, beaucoup de nos amis sont morts en prison, où marqué à vie, sous des procès fallacieux et expéditifs commandités par ce procureur du RDR, Adou Richard.

Mais il ne s’arrêtera pas là, sa nouvelle cible, sont les cyberactivistes, qui gênent le régime de Ouattara, jusqu’a le fait perdre la tête, une unité spéciale de la police est même créée pour traquer les cyberactivistes pro-Gbagbo et maintenant pro-Soro.

Malgré le recrutement du RDR de plus 500 cyberactivistes grassement payés par la présidence ivoirienne, et qui chaque jour menacent, appellent au crime, véhiculent à outrance des fake news, à visage découvert, mais là, le procureur du RDR, Adou Richard, trouve cela très très bien, et ses derniers, sont encouragé à en faire plus.

Je voudrais lui dire qu’un jour ou l’autre, il paiera, de ses crimes au même titre que son mentor Ouattara. Ce jour-là n’est pas loin, et nous y veillerons. Monsieur le procureur du RDR.

