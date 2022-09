La France s’incline face à l’Espagne en finale de l’Eurobasket

L’équipe de France masculine de basket-ball s’est inclinée face à la sélection espagnole (88-76) en finale du Championnat d’Europe des nations (Eurobasket), ce 18 septembre à Berlin. Les Espagnols, dominateurs et très efficaces dans leurs tirs, décrochent le quatrième titre européen de leur histoire.

La marche était une nouvelle fois trop haute pour les Bleus. Après avoir dominé la Pologne en demi-finale (95-54), l’équipe de France s’est encore inclinée face à l’Espagne, sa bête noire. Face à des Espagnols extrêmement efficaces offensivement, les Bleus ont rapidement été distancés après un début de match poussif, payant de nombreuses erreurs défensives et une trop grande fébrilité.

La Roja, notamment portée par un Juancho Hernangomez en feu (27 points) et excellent sur ses tirs à 3 points, a compté un avantage de 21 points dans la première période. Le capitaine français Evan Fournier a finalement sonné la révolte avant la pause pour ramener ses coéquipiers à 10 points.

Plus précis et efficaces dès le retour des vestiaires, les Bleus ont montré davantage d’intensité dans leur jeu. Ils sont parvenus à revenir à seulement trois points de leur adversaire au cours du troisième quart-temps, avant de retomber dans leurs travers. Les Espagnols, calmes et patients, ont su se montrer à la hauteur de leur statut et gérer leur avance sans paniquer pour inscrire un nouveau titre à leur palmarès.

Un quatrième sacre européen depuis 2009

L’équipe d’Espagne décroche ainsi son quatrième titre européen après ceux de 2009, 2011 et 2015. Un nouveau sacre qui confirme son statut sur le continent au cours de la dernière décennie. Vincent Collet, le sélectionneur de l’équipe France, le rappelait à juste titre avant la rencontre : « L’Espagne est la meilleure nation du basket européen depuis 15 ans ».

De son côté, l’équipe de France repart avec une troisième médaille d’argent, après celles obtenues en 1949 et 2011, et échoue à monter sur le toit de l’Europe comme elle y était parvenue en 2013. Un palmarès européen auquel s’ajoutent six médailles de bronze (1937, 1951, 1953, 1959, 2005, 2015).

