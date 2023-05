La France va encourager les migrants à quitter Paris avant les JO 2024

Les sans-abri vivant à Paris seront encouragés à aller vivre en province dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques et paralympiques de l’année prochaine dans la capitale française.

Le gouvernement français souhaite que des milliers de personnes déménagent en Île-de-France, selon l’AFP . Près de 5 000 chambres d’hôtel seraient actuellement utilisées pour l’hébergement d’urgence, les propriétaires souhaitant plutôt les utiliser pour l’afflux des visiteurs de Paris 2024.

La France doit également accueillir la Coupe du monde de rugby de cette année en septembre et octobre. Il est proposé de créer des « résidences temporaires régionales d’hébergement » dans toutes les régions de France, à l’exception des Hauts-de-France et de la Corse. Les personnes seraient alors dirigées vers une nouvelle région et vers des logements « correspondant à leur situation ».

Le problème concerne principalement les migrants, a indiqué l’AFP , certains vivant dans la rue ou dans des camps. Mais le plan suscite déjà des inquiétudes et des interrogations. Eric Constantin, responsable de la Fondation Abbé Pierre en Ile-de-France, dit douter qu’on puisse « trouver des solutions dignes et décentes en trois semaines » pour sortir durablement de la précarité les personnes réorientées vers les régions.

On peut, par ailleurs, « s’étonner de la concordance de l’arrivée des Jeux olympiques et d’un programme qui vise à envoyer les migrants en province », ajoute M. Constantin, qui se demande si le gouvernement a voulu faire en sorte « qu’il n’y ait plus de campement avant que des millions de personnes arrivent en France ».

Par le passé, des gouvernements avaient utilisé des méthodes du genre pour se débarrasser des sans-abris lors de grands évènements sportifs. Des SDF auraient été déplacés avant les Jeux Olympiques de Pékin 2008 et Rio 2016. En Chine, des personnes auraient été renvoyées dans leurs régions d’origine, tandis que des militants brésiliens ont déclaré que des sans-abris avaient été chassés des zones touristiques au milieu de la nuit.