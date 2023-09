La Guinée-Bissau célèbre ce dimanche 50 ans d’indépendance

La Guinée-Bissau célèbre, ce dimanche 24 septembre, le cinquantenaire de son indépendance, déclarée en 1973, après une guerre sanglante contre le Portugal. Une lutte pour l’indépendance menée par Amilcar Cabral, sans doute l’un des révolutionnaires les plus influents d’Afrique.

50 ans après, c’est toutefois la déception qui domine. Des habitants, témoins de la proclamation d’indépendance en 1973 et interrogés par le Deutsche Welle, se disent déçus du manque de progrès et de développement, de la faiblesse du filet social ou encore des retraites qui ne permettent pas de joindre les deux bouts. Les chiffres sont en effet sans appel : plus de 64 % de la population vit dans la pauvreté.

“Le gouvernement a rempli le programme minimum, à savoir l’indépendance, et nous avons notre hymne et nos symboles nationaux. Mais pour ce qui est du développement, c’est zéro. Nous n’avons pas atteint l’objectif fixé par Amilcar Cabral”, se désole-t-il.

À 74 ans, Manuel Sequeira doit survivre avec une maigre pension qui, selon lui, ne qui permet pas de subvenir à ses besoins quotidiens. “Nous sommes dans une situation très difficile, même en ce qui concerne la pension. En ce moment, un ancien combattant de dernier rang reçoit 40 000 francs CFA [environ 60 euros]. Une personne qui a perdu un bras et une jambe et qui reçoit une telle somme, ce n’est pas possible”, explique-t-il.