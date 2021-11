La Haye: rencontre entre Dr Boga Gervais et Ble Goudé voici les faits

Dans le cadre de sa tournée européenne, l’ayant conduit à Bruxelles en Belgique (au siège de l’UE), à Paris, à Florence en Italie et finalement à la Haye en Hollande, le Président-Fondateur de la FIDHOP, Dr BOGA Sako Gervais a tenu à rendre une visite d’amitié et de travail au Président du Congrès pour la Justice et l’Egalité des Peuples (COJEP), Charles BLÉ GOUDE, les 26 et 27 Novembre 2021.

Le Défenseur des Droits de l’Homme et le Leader politique ont eu plusieurs séances de travail qui ont porté essentiellement sur la situation de l’ex-détenu de la prison de Scheningen, qui a été définitivement acquitté par la Cour d’appel de la CPI depuis Mars 2021, comme son ex co-détenu le Président GBAGBO, mais qui jusqu’à présent n’a pu regagner son pays la Côte d’Ivoire, faute de son passeport.

Où se situe réellement le problème ?

Qui bloque la remise du passeport de CBG ou qui tire les ficelles ?

Qui a donc intérêt à ce que M. Charles BLÉ GOUDE ne regagne pas son pays ?

Que disent la CPI et les Autorités ivoiriennes ?

Mais surtout, comment faut-il aborder ce dossier pour une issue favorable et rapide ?

Telles sont les questions qui meublé les échanges des deux personnalités.

Aussi, après avoir partagé leurs avis convergents sur les sujets de l’actualité sociopolitique ivoirienne et avant de prendre congé de son illustre hôte, Dr BOGA Sako a-t-il été chargé de deux messages importants de la part du Ministre Charles BLÉ GOUDE : l’un destiné à l’ex-Première Dame Simone EHIVET GBAGBO (qui sera le samedi 4 Décembre prochain à NEBO s/p DIVO aux côtés du Dr BOGA) ; et l’autre message à l’endroit du Président Alassane OUATTARA, Chef de l’Etat de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à la Haye, en Hollande,

Le samedi 27 Novembre 2021

Pour la FIDHOP,

Dr Mathias NEHAN, Président de la FIDHOP France.

Comments

comments