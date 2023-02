La liste des pays comptant le plus de francophones connue

Paru en Janvier 2023 sur le site Statista.com, le dernier classement de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) révèle la liste des pays qui dénombrent le plus de francophones dans le monde

Selon le dernier classement de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) au titre de l’année 2022, ce sont au total 29 pays qui ont pour langue courante et officielle le Français dans le monde. Dans ces 29 pays, on dénombre plus de 300 Millions de francophones. Ces Etats francophones ont également été recensés par le Ministère de l’intérieur français pour une mise à jour des informations officielles de l’espace de la francophonie. Elle a aussi permis de faire un classement des pays qui comptent le plus de francophone en cette année 2023.

Les pays qui comptent le plus de francophones

Le dernier classement des pays qui comptent le plus de francophone révèle 15 Etats français. Sur la liste, la France est en tête du classement avec la première place. Elle dénombre 66,4 millions de personnes qui parlent couramment le français soit 97 % de la population française. En République Démocratique du Congo (RDC), ce sont 48,9 millions de personnes qui sont francophones soit plus de la moitié de la population avec 51 %. Elle arrive à la seconde place du classement.

Dans les pays du Maghreb, nous avons l’Algérie 3e du classement avec 14, 9 millions de francophones.

Ce chiffre est l’équivalent de 33% de sa population générale. Le Maroc 4e de la liste dénombre seulement 13, 5 millions de personnes qui sont francophones dont 36% de la population. Cap sur l’Allemagne 5e du classement où on retrouve 12, 3 millions de francophones qui représentent 15% de la population allemande.

En Italie, nous avons 11,8 millions de personnes qui parlent couramment le français soit 20% de sa population et il se retrouve à la sixième (6e) position. Au Cameroun sur la terre des lions indomptables 11,5 millions de ses habitants sont francophones avec 41% de la population camerounaise. Il est donc à la 7e place. Au Royaume Uni, ce sont 11, 3 millions de personnes qui ont pour langue courante parlée et écrite le français. Et elles représentent 16% de la population globale au royaume uni avec la 8e place. Au canada, ils sont au nombre de 11,1 millions de personnes qui sont francophones soit 29% de la population canadienne sous la 9e place.

Sous nos cieux en Côte d’Ivoire, nous sommes 9,3 millions d’ivoiriens à parler le français soit 34% de la population ivoirienne. Ce nombre nous envoi à la 10e place du classement mondiale.

En Belgique, ce sont 8,8 millions de personnes qui parlent le français. Et ces francophones en Belgique constituent 76 % de la population générale d’où la 11e place. Le Madagascar, 12e de la liste n’a que 7,7 millions de personnes qui sont francophones soit 26% de sa population.

En Tunisie 6,3 millions de personnes sont francophones et constituent 52% de la population avec la 13e place. La Suisse, elle détient 5,9 millions de francophones avec 67% de la population. Ce qui l’emmène à la 14e place. Et enfin, à la 15e place, on retrouve Espagne avec seulement 5,5 millions de francophones soit 12% de la population espagnole.

Il faut noter que les locuteurs sont un ensemble d’individus qui maitrisent la langue, mais qui n’en font pas forcément un usage quotidien.

Comments

comments