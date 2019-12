La Monnaie Eco: ce qu’il faut savoir

Euro = 1200 ECO = 655 FCFA

C’est donc une dévaluation qui ne dit pas son nom, pilotée par la France et dont les billets seront imprimés à Clermont-Ferrand, comme toujours. Tout l’argent qui est dans vos comptes ne vaudra que la moitié après sa mise en circulation. Est-ce que la cherté de la vie sera réduite de moitié ? Je ne pense pas. Pourtant, Dramane est d’accord avec ça. C’est l’héritage qu’il va nous laisser comme dans les années 90.

Finalement, est-ce qu’il ne serait pas mieux de rester dans le CFA en attendant d’avoir une meilleure alternative ?

Complément d’information pris sur un mur:

Ça yé ! C’était une ARNAQUE pour la FRANCE



Voici ce qui se joue en ce moment dans LES COULISSES au sein des deux zones BCEAO (Afrique de l’Ouest ) ET BEAC ( Afrique centrale ).

Mais avant de vous dire ce qui se passe réellement, il faut connaître la date de naissance du Fcfa.

Le franc CFA est né le 26 décembre 1945, jour où la France ratifie les accords de Bretton Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire internationale (FMI). Il signifie alors “franc des Colonies Françaises d’Afrique”. Le reste vous le savez.

Le 26 Décembre 1945 et le 26 Décembre 2019, cela fera 74 ans. Mais c’est un accord de 75 ans. Ce qui veut dire que en 2020… où ça passe où ça casse.

Dans la zone BCEAO:

Avec la mauvaise publicité que le FCFA a subit vis à vis de la France qui a décidé de le repenser, en parlant cette fois-ci de la monnaie unique qui s’appellera “ECO”

Pour perdre l’africain de l’Ouest, on parle de la monnaie unique non pas de l’UEMOA mais de la CEDEAO. Hors le Nigeria, le Ghana, la Gambie etc qui ont leur propre monnaie, ont décidé de la conserver en attendant de voir comment “l’ECO” va évoluer.

Vous comprendrez alors que la nouvelle monnaie commune ne concerne que les 8 pays actuels de la zone BCEAO qui utilisent le FCFA qui est lui aussi une monnaie unique.

Comme pour l’accord de 1945, les chefs d’État avaient signé sans dire aux populations, les clauses de l’accord.

Nous sommes 74 ans plus tard, nos chefs d’État de la zone BCEAO viennent tous de signer pour la nouvelle monnaie avec 5 émissaires français présents. À l’heure où vous me lisez, aucun citoyens Ouest africain est capable de nous donner les contours de cette nouvelles monnaie, même les experts en économie Ouest africains qu’on a approché et qui ont assisté à ces différentes cérémonies de signature de cette nouvelle monnaie, nous ont dit que c’est un dossier qui est géré par les chefs d’État des pays concernés, eux seuls connaissent la substance et en feront part à leurs populations le moment venu.

Vous devrez savoir que L’ÉCO sera toujours imprimé à Chamaliere en France à la même imprimerie que le FCFA actuel. L’ÉCO sera toujours “soutenu ” par le trésors français.

Certaines indiscrétions nous disent que

1 euros risquerait d’être egale à 1200 ecos.

Hors ils nous laissaient entendre jusqu’à avant hier que 1 euros serait égal à 655 ecos.

Vous comprenez un peu l’exploit que la France est entrain de réussir en Afrique de l’Ouest?

En 2020 date d’anniversaire du Fcfa 75 ans on bascule dans l’ECO qui ne sera qu’un nouveau Fcfa. C’est très opaques. Seuls les naïfs croient que la France va nous laisser créer une nouvelle monnaie sans rien nous dire et sans rien faire. C’EST TROP FACILE.

Dans la zone BEAC:

Ils ont préféré garder le FCFA actuel. Par contre ont décidé de l’imprimer eux-mêmes en fonction des besoins de la zone et de chaque pays membre. Les appels d’offre pour l’impression de ce nouveau FCFA ont été lancées. (voir journal télévisé et l’emission ANR d’Africa24 du mois passé).

D’après notre source, les pays de la zone CEMAC refusent pour le moment de reconduire cet accord qui prend fin le 26 Décembre prochain avec un an d’abattement qui ira jusqu’au 25 Décembre 2020.

Pour mettre la pression aux pays de la zone CEMAC depuis un mois, chaque pays constate qu’il y a un manque de devise sur le marché et ça commence à pénaliser les commerçants qui vont acheter de la marchandise à l’étranger. Car il faut qu’ils échangent leur FCFA en euros avant d’aller acheter.

La zone CEMAC avait-elle anticipé cette éventualité, car un seul pays accepte les Fcfa , c’est la Chine et Singapour.

Le FCFA de la zone CEMAC est directement utilisé en Chine avec les commerçants chinois depuis Bientôt 3 ans.

Vous comprendrez donc que la France met une grosse pression aux pays de la zone CEMAC pour que ces derniers fasses soit comme leurs homologues de la BCEAO soit ils signent pour reconduire les accords existants. D’oú la rareté de l’euro qui est la principale devise sur laquelle s’appuie le FCFA sur les marchés de la dite zone.

La France est donc entrain d’utiliser cette monnaie pour asphyxier les économies des pays zone CEMAC. Car l’ensemble de ces accords sur le FCFA prenant fin le 26 Décembre prochain, il faut aller très vite.

Tout ce que je peux dire aux frères et soeurs de la zone CEMAC, est de tenir bon, pendant ces 5 mois et demi qui restent.

Voilà ce qui se passe dans les coulisses des deux zones.

La BCEAO est déjà presque tombée, mais un espoir existe toujours… Ce qui sauve encore les africains de la zone CEMAC c’est leurs vieux qu’ils ont a la tête de chaque pays… et maîtrisent ce dossier sur ces accords qui abrutissent les africains.

L’ECO sera juste une manière élégante de dévaluer une fois de plus notre pourvoir d’achat, le pain que l’on achetait à 150 FCFA va coûter 300 FCFA ( ou 300 Éco), si tu as un salaire de 200.000 FCFA avec l’ECO saches que ce salaire représentera après leur ECO 100.000 cfa.

ECO vs FCFA c’est le même tombeau avec une nouvelle couche de peinture.

