La montée et la chute d’un autre donateur africain

Le président ivoirien Alassane Ouattara a été applaudi pour ses succès économiques, mais il y a des fissures dans sa façade démocratique

Arrêter et expulser des politiciens de l’opposition et chercher un troisième mandat inconstitutionnel sont des mesures généralement associées aux types de dirigeants autoritaires qui ont peu de respect pour l’État de droit, la liberté d’expression ou les droits de l’homme et qui sont souvent critiqués par les démocraties occidentales et agences d’aide internationales.

Mais le cas de la Côte d’Ivoire est différent. Fin 2019, le président Alassane Ouattara a annoncé qu’il se présenterait pour un troisième mandat inconstitutionnel aux élections d’octobre 2020 si les dirigeants des autres principaux partis, qui sont également des vétérans politiques, faisaient de même.

Cette annonce a rapproché le dirigeant ivoirien, qui est tenu en haute estime dans de nombreux pays occidentaux et parmi les organisations humanitaires, d’un pas de plus pour renverser les fondements juridiques de son pays. Pourtant, de la même manière que le donateur d’Afrique de l’Est, le président rwandais Paul Kagame, qui a modifié en 2015 la constitution de son pays pour lui permettre de rester au pouvoir pour trois autres mandats, la déclaration de Ouattara a été accueillie avec peu de condamnation de la part de la communauté internationale.

Ouattara maintient qu’il peut entreprendre une autre campagne pour la présidence parce que les amendements constitutionnels introduits en 2016 ont effectivement remis à zéro le compte à rebours de ses mandats (un argument impopulaire). S’il devait concrétiser ses plans et se présenter aux élections, il y aurait probablement des troubles importants à Abidjan et dans d’autres grandes villes comme Yamoussoukro, Bouaké et Duékoué.

Quoi qu’il en soit, l’élection présidentielle de 2020 est vouée à controverse. Ce sera la deuxième depuis la fin d’une guerre civile de neuf ans, en 2011, et la première dans laquelle Ouattara n’est pas légalement autorisé à se tenir. S’il ne le fait pas, cela forcera un changement de pouvoir, qui n’a pas été observé depuis 2010. Cette année-là, Ouattara a été déclaré vainqueur, bien que le président sortant Laurent Gbagbo ait refusé de se retirer, déclenchant des violences qui ont tué plus de 3 000 personnes. Les Ivoiriens espèrent que le prochain transfert de pouvoir ne provoquera pas de troubles aussi graves.

Si Ouattara fonctionne, cela posera ses propres problèmes. Sa dernière annonce concernant sa candidature faisait partie d’une longue série d’efforts visant à resserrer l’espace politique et la liberté d’expression, mettant en colère l’opposition et la poussant plus près de l’insurrection. Les initiatives précédentes comprennent des amendements constitutionnels adoptés lors d’un référendum de 2016, par exemple, qui ont creusé un fossé entre le gouvernement et une grande partie de la population.

Le référendum n’a vu que 42 pour cent de participation, mais le gouvernement a quand même mis de l’avant des réformes considérables, y compris la création d’un Sénat. Les élections sénatoriales se sont tenues par la suite avec peu de préavis, ce qui laisse peu de temps pour faire campagne. Pendant ce temps, le gouvernement a déclaré que 33 des 99 sénateurs seraient nommés unilatéralement par le président. Dans le même esprit, en 2019, le président a réformé la commission électorale – qui a longtemps été considérée comme partiale en faveur du président – mais l’opposition a déploré qu’elle ait été à peine consultée dans le processus et que la commission reste partisane.

Les mesures les plus controversées du président ont peut-être été des répressions répétées contre l’opposition, illustrées par la décision de délivrer un mandat d’arrêt contre le chef de l’opposition et l’ancien chef de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, en décembre. Soro, autrefois allié du président, avait déclaré son intention de se porter candidat aux élections d’octobre lors d’une tournée européenne. Il a été contraint de détourner son vol vers Abidjan pour éviter d’être emmené en prison.

Le gouvernement a affirmé qu’il avait des preuves que Soro complotait un coup d’État et a arrêté plusieurs des principaux alliés de Soro, qui seraient à l’origine de la campagne subversive. Le candidat de l’opposition a déclaré qu’il n’avait l’intention que de renverser le gouvernement politiquement et qu’il n’était pas impliqué dans la fomentation de troubles violents.

Les allégations spécifiques contre Soro sont douteuses, bien qu’il soit l’ancien chef du groupe rebelle des Forces Nouvelles, qui contrôlait le nord de la Côte d’Ivoire pendant le conflit de 2002-2011 et maintient des liens étroits avec des centaines d’anciens combattants, dont certains ont depuis été réinséré dans le gouvernement et les forces armées et restent extrêmement puissants. Ces liens ont été de plus en plus examinés ces dernières années alors que des milliers d’anciens combattants réintégrés ont participé à une série de mutineries en 2014 et 2017, soulevant des questions valables sur l’implication de Soro dans les troubles militaires.

Mais sa marginalisation aujourd’hui, au milieu de son annonce de candidature à la présidence et après des années de coopération étroite avec Ouattara, pue les motivations politiques. En effet, la tentative d’arrestation de Soro n’était que l’aboutissement d’une série de tentatives de stigmatisation et de sape de l’opposition qui sont devenues de plus en plus courantes pendant la présidence de Ouattara.

En janvier 2019, Alain Lobognon, un parlementaire proche de Soro, a été arrêté et condamné à un an de prison et à une amende d’environ 520 $ pour avoir publié un “faux tweet”. Le message que Lobognon avait posté concernait l’arrestation d’un confrère de parlement. Le gouvernement a fait valoir que le poste était destiné à inciter à la violence, bien que Lobognon ait nié les accusations et affirmé que son arrestation était politiquement motivée.

Lobognon n’a pas été le seul à faire de telles affirmations. En octobre 2019, Jacques Mangoua, figure de proue du Parti démocratique de l’opposition Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), a été arrêté pour avoir des munitions et des armes chez lui à N’Guessanrko, un peu moins de 40 miles à l’ouest de la ville centrale de Bouaké. Par la suite, il a été condamné à cinq ans de prison, bien que le PDCI ait affirmé que les armes trouvées chez lui y avaient été plantées et que Mangoua n’y avait pas habité ces derniers mois. Une autre figure de l’opposition, Nathalie Yamb du parti Lider, a été expulsée de Côte d’Ivoire en décembre après avoir fait des commentaires sur l’influence de la France sur le gouvernement Ouattara.

Ces mesures semblent marquer une dérive constante vers l’autoritarisme d’un dirigeant réputé pour ses politiques économiques et de développement favorables à l’Occident. La Côte d’Ivoire de Ouattara a été un donateur et un investisseur chéri, à plusieurs reprises dans les trois économies les plus dynamiques en Afrique depuis qu’il a pris le pouvoir. En 2014 et 2015, la Banque mondiale a placé la nation d’après-guerre parmi les 10 meilleurs endroits où faire des affaires dans le monde.

Des dépenses publiques considérables en infrastructures, soutenues par le secteur privé, ont aidé le pays à retrouver sa réputation de plaque tournante financière de l’Afrique de l’Ouest francophone. De nouvelles routes, banques et restaurants haut de gamme apparaissent presque quotidiennement.

Ouattara, qui était directeur général adjoint du Fonds monétaire international avant de devenir président, a en quelque sorte confirmé la confiance des nations occidentales en lui. Il a reconstruit l’économie – en 2018, la croissance du PIB était de 7,4%, marquant sept années consécutives de croissance supérieure à 7% – et a réuni une grande partie du pays après une guerre civile déchirante. La division nord-sud qui a caractérisé le conflit de 2002-2011 a été atténuée. Les résidents voyagent désormais librement autour de la Côte d’Ivoire et sont confrontés à un risque beaucoup plus faible de violence au quotidien.

Mais la tendance croissante du président à adopter des politiques contraires aux droits de l’homme, à une procédure régulière et à la liberté d’expression a retenu beaucoup moins l’attention que la croissance et les progrès de son pays.

Pourtant, ces politiques mêmes pourraient déclencher de nouvelles violences en 2020.

La situation en Côte d’Ivoire rappelle celle du Rwanda, où Kagame a présidé à de forts taux de croissance économique et à d’impressionnants programmes de développement et d’égalité. Pendant ce temps, ses restrictions à la liberté d’expression et ses attaques brutales contre les critiques francs du régime ont été pratiquement ignorées par la communauté internationale.

Le message adressé aux dirigeants du monde entier semble de plus en plus être que si les pays peuvent assurer le développement, la protection des droits de l’homme et la liberté d’expression sont sans conséquence. Jusqu’où les dirigeants occidentaux sont prêts à aller avec une telle approche seront révélés dans les mois à venir, alors que Ouattara prendra sa décision finale sur sa candidature. Si le président ivoirien, qui a fait renaître l’économie de son pays, choisit de se présenter pour un troisième mandat, ce sera à l’Occident de répondre. Contrairement au Rwanda, il y aura probablement des troubles et une opposition importants à une telle décision, ce qui rendra plus difficile pour les dirigeants occidentaux de fermer les yeux.

