La Pologne repère un objet ressemblant à un ballon espion dans son ciel

Les radars polonais ont détecté, vendredi 12 mai, un objet volant non identifié au-dessus du pays. Il s’agit d’un matériel qui aurait traversé la frontière biélorusse et que l’armée polonaise a perdu de vue dans le centre du pays, à 300 kilomètres de la frontière avec Minsk.

« Attention ! Nous recherchons un objet aérien ressemblant à un ballon. Si vous le trouvez, ne le ramassez pas, prévenez directement la police » : c’est le message d’alerte qu’ont reçu les habitants de la région de la part du gouvernement.

Peut-être un ballon espion russe, selon l’armée polonaise. Un objet régulièrement utilisé par le Kremlin pour surveiller l’activité des forces ukrainiennes. En février, Kiev avait abattu six ballons russes au-dessus de la ville. Un autre s’était écrasé en Moldavie plus tôt dans l’année.

Cette fois, selon les renseignements polonais, le ballon, qui ressemble à un ballon météo, se dirigeait vers la région de Bydgoszcz. Une ville connue pour être « la capitale polonaise de l’Otan » et qui accueille en ce moment de grandes manœuvres militaires de l’Alliance. C’est un nouvel incident qui fait planer le doute sur la surveillance du ciel polonais.

Fin avril, dans la même zone, un possible missile russe a aussi été retrouvé, par hasard, par un promeneur au milieu d’une forêt. Il serait tombé là en décembre. Les radars polonais avaient perdu sa trace, mais les autorités n’avaient mené aucune recherche. Ce qui, depuis le début de la semaine, a plongé la Pologne dans une tempête politique entre le gouvernement et les forces armées. Et le cas de ce possible ballon espion, lui aussi perdu, rajoute encore un peu de tension.