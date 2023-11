La présidence indienne du G20 et l’aube d’un nouveau multilatéralisme : Vers des lendemains plus prometteurs (Contribution)

Aujourd’hui, 365 jours se sont écoulés depuis que l’Inde a pris la présidence du G20. C’est l’occasion de réfléchir, de s’engager à nouveau et de redynamiser l’esprit de « Vasudhaiva Kutumbakam » (Une Terre, une Famille, un Avenir).

Alors que nous assumions cette responsabilité l’année dernière, le monde était confronté à des défis multiples, tels que la reprise après la pandémie de Covid-19, les menaces climatiques, l’instabilité financière et le surendettement des pays en développement, le tout dans un contexte de déclin du multilatéralisme. Au milieu des conflits et de la concurrence, la coopération au développement a souffert, ce qui a entravé les progrès.

En assumant la présidence du G20, l’Inde a cherché à offrir au monde une alternative au statu quo, en passant d’un progrès centré sur le PIB à un progrès centré sur l’être humain. L’Inde a voulu rappeler au monde ce qui nous unit, plutôt que ce qui nous divise. Enfin, le dialogue mondial devait évoluer pour que les aspirations du plus grand nombre prennent le pas sur les intérêts de quelques-uns. Pour ce faire, une réforme fondamentale du multilatéralisme tel que nous le connaissions était nécessaire.

Inclusif, ambitieux, orienté-action et décisif sont les quatre qualificatifs qui ont défini notre approche à la présidence du G20, et la déclaration des dirigeants de New Delhi (NDLD), adoptée à l’unanimité par tous les membres du G20, témoigne de notre engagement à mettre en œuvre ces principes.

L’inclusivité a été au cœur de notre présidence et s’est concrétisée par l’intégration de l’Union africaine (UA) en tant que membre permanent du G20. Ce sont ainsi 55 nations africaines qui sont devenues membres du forum, élargissant celui-ci à 80 % de la population mondiale. Cette démarche proactive a favorisé un dialogue plus approfondi sur les défis et les opportunités au niveau mondial.

Le sommet « Voix du Sud Global », le premier du genre, organisé par l’Inde en deux éditions, a annoncé une nouvelle ère pour le multilatéralisme. En intégrant les préoccupations du Sud Global dans le discours international, l’Inde a inauguré une ère où les pays en développement occupent la place qui leur revient dans l’élaboration de celui-ci.

L’inclusivité a également imprégné l’approche nationale de l’Inde à l’égard du G20, faisant de ce dernier une présidence populaire digne de la plus grande démocratie du monde. Grâce aux événements « Jan Bhagidari » (participation du peuple), le G20 a touché 1,4 milliard de citoyens, impliquant tous les États et territoires de l’Union en tant que partenaires. En ce qui concerne les éléments de fond, l’Inde a veillé à ce que l’attention internationale se porte sur des objectifs de développement plus larges, conformément au mandat du G20.

À mi-parcours de l’Agenda 2030, l’Inde a présenté le Plan d’action 2023 du G20 visant à accélérer les progrès dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), en adoptant une approche transversale et orientée-action pour les questions interdépendantes telles que la santé, l’éducation, l’égalité des sexes et la durabilité de l’environnement.

L’infrastructure publique numérique (IPN) est l’un des principaux moteurs de ces progrès. Dans ce domaine, l’Inde a été décisive dans ses recommandations, ayant été le témoin direct de l’impact révolutionnaire d’innovations numériques telles que Aadhaar, UPI et Digilocker.

Grâce au G20, nous avons achevé avec succès le référentiel de l’infrastructure publique numérique, ce qui constitue une avancée significative dans la collaboration technologique mondiale. Ce référentiel, qui comprend plus de 50 IPN issues de 16 pays, aidera les pays du Sud à créer, adopter et développer des IPN afin de libérer le pouvoir de la croissance inclusive.

Pour notre Terre unique, nous avons présenté des objectifs ambitieux et inclusifs pour créer un changement urgent, durable et équitable. Le “Pacte de développement vert” de la déclaration relève le défi de choisir entre la lutte contre la faim et la protection de la planète, en esquissant une feuille de route complète où l’emploi et les écosystèmes sont complémentaires, où la consommation est soucieuse du climat et où la production est respectueuse de la planète.

Parallèlement, la déclaration du G20 appelle à un triplement ambitieux de la capacité mondiale en matière d’énergies renouvelables d’ici à 2030. Avec la création de l’Alliance mondiale pour les biocarburants et un effort concerté en faveur de l’hydrogène vert, l’ambition du G20 de construire un monde plus propre et plus vert est indéniable.

Cela a toujours été l’éthique de l’Inde, et grâce aux modes de vie pour le développement durable (LiFE), le monde peut bénéficier de nos traditions ancestrales en matière de développement durable.

En outre, la déclaration souligne notre engagement en faveur de la justice et de l’équité climatiques, en appelant à un soutien financier et technologique substantiel de la part des pays du Nord.

Pour la première fois, l’ampleur du financement du développement a été reconnue, passant de plusieurs milliards à plusieurs milliers de milliards de dollars.

Le G20 a reconnu que les pays en développement ont besoin de 5,9 billions de dollars pour remplir leurs contributions déterminées au niveau national (CDN) d’ici à 2030.

Compte tenu des énormes ressources nécessaires, le G20 a souligné l’importance de disposer de banques multilatérales de développement de meilleure qualité, plus importantes et plus efficaces.

Parallèlement, l’Inde joue un rôle de premier plan dans les réformes des Nations unies, en particulier dans la restructuration des principaux organes tels que le Conseil de sécurité des Nations unies, qui garantiront un ordre mondial plus équitable.

La Déclaration a accordé une place centrale à l’égalité des sexes, ce qui se traduira l’année prochaine par la création d’un groupe de travail dédié à l’autonomisation des femmes. La loi indienne de 2023 garantissant un tiers des sièges du Parlement indien et des assemblées législatives des États aux femmes illustre notre engagement en faveur d’un développement impulsé par les femmes.

La Déclaration de New Delhi incarne un nouvel esprit de collaboration autour de ces priorités clés, en mettant l’accent sur la cohérence des politiques, un commerce fiable et une action climatique ambitieuse. Nous sommes fiers que, sous notre présidence, le G20 ait enregistré 87 succès et adopté 118 textes, ce qui représente une nette amélioration par rapport au passé.

Au cours de sa présidence du G20, l’Inde a présidé les délibérations sur les questions géopolitiques et leur impact sur la croissance économique et le développement. Le terrorisme et les meurtres insensés de civils sont inacceptables, et nous devons y répondre par une politique de tolérance zéro. Nous devons faire prévaloir l’humanisme sur l’hostilité et réaffirmer que nous ne vivons pas une ère de guerre.

Je suis ravie que l’Inde ait réalisé l’extraordinaire au cours de sa présidence en ce sens qu’elle a revitalisé le multilatéralisme, amplifié la voix du Sud Global, soutenu le développement et lutté pour l’autonomisation des femmes, partout dans le monde.

Alors que nous transmettons la présidence du G20 au Brésil, nous le faisons avec la conviction que nos actions collectives en faveur des peuples, de la planète, de la paix et de la prospérité trouveront un écho dans les années à venir.