La rébellion conduite par Soro est la Conséquence de la guerre des héritiers d’Houphouët qui a opposé Bédié, Ouattara et Gbagbo

La rébellion conduite par Guillaume Soro est la Conséquence de la guerre des héritiers d’Houphouet qui a opposé Bédié, Ouattara et Gbagbo.

j’entends régulièrement, à ce jour,des ivoiriens exiger à Guillaume Soro et à ses hommes de demander pardon aux Ivoiriens à cause de la rébellion qu’ils ont conduite afin d’obtenir leur pardon.

Pour eux,tant que Guillaume Soro n’aurait pas demandé pardon aux Ivoiriens,ils ne lui pardonneraient jamais.

Je voudrais rappeller à ces ivoiriens que depuis 2007,Je dis bien 2007, lorsque Guillaume Soro a été nommé Premier Ministre dans le cadre de l’accord politique de Ouagadougou ,il ne cesse de demander pardon aux Ivoiriens qui ont souffert de la rébellion qu’il a conduite.

Mais que ces ivoiriens sachent que c’est juste par humilité et par son désir de réconciliation entre ivoiriens que Guillaume Soro ne cesse de demander pardon aux Ivoiriens. Sinon,il n’est pas le seul homme politique dont les actions ont provoqué des morts dans ce pays. La rébellion qu’il a conduite est la CONSEQUENCE, je dis bien la CONSEQUENCE de la guerre des héritiers d’Houphouet qui a opposé Bédié, Ouattara et Gbagbo.

En effet si Bédié et Ouattara ne s’étaient affrontés dans une guerre de succession d’Houphouet, il n’y aurait pas eu l’ivoirité.Cet ivoirité qui a divisé le pays en ivoiriens de circonstance et en ivoiriens d’origine. Ivoirité qui a créé des conflits inter-communautaires avec de nombreux morts. Ivoirité qui a provoqué la frustration du grand Nord.

Cette frustration du grand Nord qui a été exploitée à fond par Ouattara qui s’est présenté comme la grande victime de cet ivoirité.

Et fort de cette victimisation à outrance,il a tenu des discours qui ont chauffé à blanc les populations du Nord.

Ces discours qui ont été à la base du coup d’Etat de Décembre 99 dont il est accusé à tort ou à raison d’en être le commendataire.

Je rappelle que dans son combat contre Bédié, Ouattara était soutenu à fond par Laurent Gbagbo à travers le Front Républicain. Tous les deux, se disant démocrates,ont applaudi le coup d’Etat contre Bédié.

C’est pendant la transition militaire que Laurent Gbagbo a joué également un rôle qui va avoir une influence sur le futur.

En effet,il a convaincu le général Guei, dont il était l’allié principal, à écarter de la course au pouvoir,par des artifices juridiques, Bédié et Ouattara. Cela a provoqué des frustrations dans le camp surtout de Ouattara. Frustrations qui ont été exploitées par les partisans de ce dernier qui ont pris la rue pour ,eux aussi, contester les résultats des élections proclamés par le général Guei et ensuite par Laurent Gbagbo. La riposte de Laurent Gbagbo a provoqué de nombreux morts dans le camp de Ouattara.

Et le jour de la prestation de serment de Gbagbo, nous avons découvert un charnier à Yopougon composé uniquement que des enfants du Nord. Et il a été démontré que ce charnier a été provoqué par les gendarmes à la solde de Laurent Gbagbo. Ce qui a augmenté la frustration des gens du Nord qui ne rêvaient que de vengeance.

Et pendant le règne de Gbagbo, Ouattara a tenu des discours qui ont encore chauffé à blanc les enfants du Nord.Surtout que Gbagbo a continué de plus belle avec l’ivoirité. Et survint, sans surprise, une tentative de coup d’État muée en rébellion le 19 Septembre 2002. Cette rébellion conduite en majorité par des enfants du Nord,venus du Nord du pays proches de Ouattara et conduite par Guillaume Soro, également proche de Ouattara.

