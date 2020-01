Alpha Blondy est en France depuis quelques jours, si l’on s’en tient à l’information donnée par sa compagne, Aelyssa Darragi. Au moment où l’on apprend que la star du reggae s’apprêterait à passer devant le maire, il est en France pour un court séjour. C’est l’occasion justement de se pencher sur le vœu qu’a émis la star du reggae en vue d’une rencontre avec Guillaume Soro, le président de Générations et Peuples Solidaires. Même si la réaction du camp Soro avait été un peu salée, l’on est à même de se demander si la rencontre entre Guillaume Soro et Alpha Blondy aura-t-elle lieu ?.

Les raisons pour lesquelles Guillaume Soro et Alpha Blondy devraient se rencontrer

Le dialogue entre Guillaume Soro et Alpha Blondy s’impose. Et il est même plus que nécessaire. Et ce, pour plusieurs raisons. Alpha Blondy est ambassadeur de la paix pour la CEDEAO depuis 2008. En cette qualité, il avait aidé en son temps à rapprocher les jeunes des partis politiques tels Charles Blé Goudé, Odjé Tiacoré, Konan Kouakou Bertin, et autres. La crise qui se joue entre Guillaume Soro et le RHDP interpelle plus d’un an. Si bien de personnalités ont échoué. Alpha Blondy pourrait aider à rapprocher les deux parties. D’autant plus que selon ses propos : « Le président Alassane Ouattara m’a fait l’honneur de me recevoir à plusieurs reprises pour des médiations… ». Et même s’il a émis de virulentes critiques depuis l’annonce de la candidature de Guilllaume Soro à l’élection présidentielle d’octobre 2020, l’on ne sait pas à ces deux acteurs de la scène politique ivoirienne, un différend par le passé. D’autant plus qu’en 2014, pour la caravane de la réconciliation nationale, Alpha Blondy sollicitait déjà Guillaume Soro. A eux donc de se parler afin de donner l’exemple. Même s’ils ne partagent pas les mêmes convictions, qu’ils donnent au moins sens au dialogue qui est l’arme des plus forts, comme le dirait le sage.

