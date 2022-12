La représentation du PPA CI au Nigeria investi par Aké M’bo

La Représentation du Parti des Peuples Africains du Nigéria a fait sa rentrée politique, doublée de l’investiture du bureau de la Représentation, ce dimanche 04 décembre 2022 à 14 heures à Nannet Suites Hôtel.

Cette cérémonie a été placée sous la présidence du Ministre Ahoua Don Mello, Vice-président Exécutif du PPA-CI en charge de l’Implantation du Parti en Afrique et de la promotion du Panafricanisme, et parrainé par la camarade Fleur Aké M’Bo Esther, Secrétaire Nationale Technique du PPA-CI en charge de la Jeunesse, de l’Emploi et du Service Civique.

Cependant, le Ministre Ahoua Don Mello ayant raté son vol à deux reprises, la cérémonie a été finalement présidée par la camarade Secrétaire Nationale Technique Fleur Aké M’Bo Esther.

Dans son discours, la camarade Fleur Aké M’Bo Esther a démontré dans un premier temps aux nombreux militants le rôle stratégique que jouera le Nigéria dans l’expansion de la vision du PPA-CI en Afrique, puis a galvanisé le bureau de la Représentation à s’armer de courage et de volonté pour l’accomplissement de cette grande mission que leur a confié le Président Laurent GBAGBO :

” 𝐼𝑙 𝑑er𝑜𝑢𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑎 𝑣𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒, 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒𝑠, 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑎𝑣𝑒𝑧 𝑒𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑜𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙’ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒. 𝑉𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑖𝑜𝑛𝑛𝑖𝑒𝑟𝑠, 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟éc𝑢𝑟𝑠𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑡 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑢𝑟𝑒𝑧 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑢𝑚𝑒𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑙’𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝐺𝑏𝑎𝑔𝑏𝑜 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑙𝑒 𝑃𝑃𝐴-𝐶𝐼, 𝑐𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒, 𝑙’𝑎𝑣𝑒𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙’𝐴𝑓𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑡 𝑑𝑖𝑔𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑠 𝑛𝑜𝑠 𝑣œ𝑢𝑥 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑒. 𝐴𝑖𝑛𝑠𝑖, 𝑙’𝑒𝑛𝑗𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜𝑛𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡, 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑞𝑢êt𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒. 𝐿𝑎 𝑡𝑎𝑐ℎ𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑 𝑒𝑡 𝑞𝑢𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎 œ𝑢𝑣𝑟𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑢 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖 𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑑𝑢𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑙’ℎ𝑜𝑛𝑛𝑒𝑢𝑟 𝑞𝑢𝑖 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑣𝑟𝑎𝑖𝑡 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑒𝑛ℎ𝑎𝑟𝑑𝑖𝑟. 𝑂𝑢𝑖 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑒𝑢𝑠𝑠𝑖𝑟𝑒𝑧 𝑐𝑎𝑟 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑧 𝑢𝑛 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒, 𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑢𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑢 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝐺𝑏𝑎𝑔𝑏𝑜. 𝐴𝑟𝑚𝑒𝑧-𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑜𝑛𝑡 𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑖 𝑐𝑒𝑡 ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑎𝑡𝑡𝑢 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑗𝑎𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑡𝑡𝑢 𝑛𝑖 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑢. 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑡𝑒𝑧-𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑡𝑒, 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒, 𝑑𝑒 𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑒 𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑓𝑎𝑟𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑙𝑢𝑖 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡. 𝑂𝑢𝑖, 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑧 𝑢𝑛 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑡 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑒𝑧 𝑒̂𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑖. 𝐸𝑡 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑚 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑒𝑡 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠-𝑚𝑖𝑑𝑖 𝑒𝑛 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑜𝑐𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒. 𝐽𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑢ℎ𝑎𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑒𝑖𝑛 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 œ𝑢𝑣𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑. ”

Après ce discours, la camarade Secrétaire Nationale Technique Fleur Aké M’Bo Esther a aspergé d’eau le camarade Représentant Zahi Olivier Zabo et son Bureau, procédant ainsi à l’investiture officielle de la Représentation du Nigéria.

En fin de cérémonie, le camarade Représentant a remercié la camarade Secrétaire Nationale Technique Fleur Aké M’Bo Esther et sa délégation pour avoir effectué le déplacement jusqu’à Abuja. Un repas a mis fin à la cérémonie d’investiture.

