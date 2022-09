La Russie fait ses adieux à Mikhaïl Gorbatchev, au minima et sans Vladimir Poutine

Privé de funérailles nationales, l’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev sera enterré, samedi, à Moscou, au terme d’une cérémonie ouverte au public, et en présence d’une seule garde d’honneur. Le président Vladimir Poutine n’assistera pas aux obsèques en raison d’un « emploi du temps » chargé.

Des centaines de Russes faisaient samedi leurs adieux au dernier dirigeant de l’Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev. Ces funérailles sans éclat sont marquées par l’absence du président Vladimir Poutine. Signe de désaffection du pouvoir russe, aucun jour de deuil national n’a été annoncé.

Grande figure politique du XXe siècle, Gorbatchev s’est éteint mardi soir à l’âge de 91 ans des suites d’une «longue et grave maladie», selon l’hôpital où il était soigné.

Des centaines de personnes venues se recueillir devant son cercueil

Quelques centaines de personnes faisaient néanmoins la queue dans la matinée devant la Maison des syndicats à Moscou, où le cercueil de Gorbatchev était exposé, pour lui dire adieu. A l’intérieur, un portrait de l’ancien dirigeant trônait à côté du cercueil ouvert, près duquel la fille de Gorbatchev, Irina, était assise.

Deux gardes en uniforme étaient postés de part et d’autre du cercueil, pendant que les visiteurs déposaient des fleurs avant de s’incliner respectueusement devant la dépouille. Mais en pleine crise ouverte entre Moscou et l’Occident à cause du conflit en Ukraine, aucun grand dirigeant mondial n’était présent à la cérémonie.

Viktor Orban attendu sur place

Le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban, proche du Kremlin, est le seul dirigeant étranger dont la venue a été annoncée ce samedi, au dernier moment. Selon la présidence russe, aucune rencontre n’est prévue avec Vladimir Poutine. La Maison des syndicats, où le cercueil de Gorbatchev est exposé, est un lieu emblématique où les dépouilles de plusieurs dirigeants de l’URSS ont été présentées, notamment celle de Joseph Staline en 1953.

Après cette cérémonie, Gorbatchev doit être enterré au cimetière de Novodievitchi, à côté de son épouse Raïssa Gorbatcheva, morte en 1999. S’il n’assistait pas aux funérailles samedi, Vladimir Poutine s’était discrètement rendu jeudi à l’Hôpital central clinique (TSKB) de Moscou, où est décédé Gorbatchev, pour déposer un bouquet de roses rouges près du cercueil.

Dans son message de condoléances, Vladimir Poutine a rendu hommage minimal à Gorbatchev : sur un ton neutre, il a constaté qu’il avait eu « une grande influence sur l’Histoire du monde » et s’était « efforcé de proposer ses propres solutions aux problèmes » de l’URSS.

