La traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du nouvel an : le 5 janvier 2021, au palais présidentiel d’Abidjan

La traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du nouvel au Président de la République, Alassane Ouattara, va se tenir le mardi 5 janvier 2021, au palais présidentiel d’Abidjan. En prélude à cet évènement prestigieux, la direction du protocole d’Etat a pris soin de dévoiler la liste des hautes personnalités conviées. Celles-ci doivent retirer leur carton d’invitation du lundi 28 au mercredi 30 décembre 2020 au Ministère des Affaires Etrangères.

Les personnalités invitées à la présidence de la République pour présenter leurs vœux au président Alassane Ouattara, vont procéder par différents groupes.

En effet, le groupe 1 est composé du Premier ministre, Chef du Gouvernement, ministre de la Défense et des membres du Gouvernement, de même que les Chefs de Mission diplomatique, les représentants des Organisations internationales et des Institutions, puis les Partenaires techniques et financiers.

Le groupe 2 est composé des représentants des Institutions de la République, à savoir l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, la Cour de Cassation…

Le groupe 3 renferme les Préfets de Région, les Présidents des conseils régionaux, le Bureau de l’union des villes et communes de Côte d’Ivoire, les Maires du District d’Abidjan, le maire de la commune Yamoussoukro ; les présidents ou secrétaires généraux des partis et groupements politiques.

Le groupe 4 renferme le Général de Corps d’Armée, Chef d’État-Major général des Armées ; le Général de Corps d’Armée, Commandant supérieur de la Gendarmerie nationale ; l’Administrateur général, Directeur général de la Police nationale ; le Directeur général des Douanes ; le Directeur général des Affaires maritimes et Portuaires ; la Directrice générale des Forêts et de la Faune ; et leurs collaborateurs.

Le groupe 5 regroupe les Hommes de culture, des universités, des Organisations non gouvernementales (Ong), Organisations des Droits de l’Homme, les organes de régulation, les institutions financières, le secteur privé, les centrales syndicales, les chambres consulaires, les sociétés d’assurance.

Le groupe 6 à présenter est composé du Vice-président et 30 membres du Directoire de la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels ; le président et 30 membres du Forum national des Confessions religieuses, le président et 30 membres du Conseil supérieur des Imams (Cosim).

