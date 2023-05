La Turquie dans l’attente des résultats d’élections particulièrement suivies

Dans tout le pays, les bureaux de vote étaient bondés pendant la journée, constate notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer. Et les électeurs devaient attendre parfois plus d’une heure pour mettre leur bulletin dans l’urne. Canan Kaftancioglu, la dirigeante à Istanbul du CHP, le parti de l’opposant Kemal Kiliçdaroglu, a dit s’attendre à une participation record, supérieure à 90% à Istanbul et en Turquie.