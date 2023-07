“Label d’origine pour l’« Attiéké des Lagunes», le « Pagne Baoulé » et le « Café des montagnes de Man » : Trois produits emblématiques de la Côte d’Ivoire reçoivent une protection intellectuelle”

Le mercredi 26 juillet 2023, le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a présidé une cérémonie de reconnaissance spéciale à la commune de Cocody, en Côte d’Ivoire. Lors de cet événement, trois produits emblématiques du pays ont été officiellement désignés comme étant des produits de la Côte d’Ivoire.

Ces produits honorés sont l’Attiéké des Lagunes, le Pagne Baoulé et le Café des Montagnes de Man. La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités de haut rang, dont Madame le Ministre de la Culture et de la Francophonie, les Ministres gouverneurs des Districts d’Abidjan et des Lagunes, ainsi que les élus des régions concernées.

Cette reconnaissance officielle vise à célébrer et à mettre en valeur l’importance culturelle, économique et artisanale de ces produits pour la Côte d’Ivoire. En les désignant comme faisant partie intégrante du patrimoine national, le gouvernement met en avant leur contribution significative au développement et à la richesse du pays.

Cette initiative contribuera probablement à accroître la visibilité et la promotion de ces produits sur les marchés nationaux et internationaux, tout en renforçant le sentiment de fierté et d’appartenance des communautés locales qui sont à l’origine de leur production. La cérémonie marque donc un moment symbolique pour la reconnaissance et la préservation du patrimoine culturel et économique de la Côte d’Ivoire.