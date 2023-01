L’actu en dessin : en 2023, on y croit !

En cette période de vœux et de bonnes résolutions, pourquoi ne pas rêver et imaginer que l’Ukraine et la Russie fassent la paix ? Ou des relations apaisées entre Washington et Pékin ? L’illusion risque cependant de ne pas durer très longtemps.

Ce dessin a été publié dans le quotidien belge Le Soir.

Son auteur, Kroll, est né en 1958 au Congo. Architecte et licencié en sciences de l’environnement, il devient dessinateur indépendant dès 1985.

Depuis, on retrouve ses dessins dans d’innombrables périodiques et publications. Il est aujourd’hui le dessinateur attitré du quotidien belge Le Soir et de l’hebdomadaire Ciné-Télé-Revue. Il dessine également en direct tous les mercredis soir sur la RTBF dans l’émission “À votre avis”, le débat politique hebdomadaire.

En 2015, il ajoute une corde à son arc : la scène. Il tourne dans les plus grandes salles belges (et même à Paris et Kinshasa) avec son premier spectacle où il tente d’expliquer avec humour les enjeux de son métier.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

Comments

comments